Россиянам рассказали, что творится с мировыми ценами на кофе

Скачок мировых цен на кофе произошёл из-за засухи во Вьетнаме, который является второй страной в мире по объёму производства кофейных зёрен после Бразилии. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Бразилия поставляет и арабику, и робусту, Вьетнам — только робусту. Из-за неурожая Вьетнам дал примерно на 20% меньше продукции, чем ожидалось, и это вызвало скачок цен на сырьевых биржах. Примерно месяц назад цены на робусту доходили до $4300 за тонну, а ведь год назад было всего $2700. Рост более 50%. Стоимость арабики поднялась до 240–250 центов за фунт. Выросла примерно в полтора раза", — пояснил эксперт в интервью kp.ru.

Арабика и робуста — два основных сорта кофе на рынке, сокращение объёма одного из них вызывает повышенный спрос на второй. В магазинах и кофейнях рост не такой сильный, как на бирже, ведь на предприятиях наверняка есть запасы, приобретённые по старым ценам. Однако к лету рост в общепите возможен минимум на 15% из-за возросшей стоимости производства.

"Растут и другие расходы. В кофейне чашка готового напитка стоит, например, 160 рублей, а самого кофе там всего на 10–15 рублей. Остальное — стоимость стаканчика, сахара, молока, обслуживания. Но объяснять всё это долго. Проще сказать: "Ребята, вы про неурожай во Вьетнаме слышали? Вот кофе и подорожал!" — пояснил эксперт.