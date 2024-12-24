«Плов приготовьте»: В Госдуме предложили звать на рабочие корпоративы супругов и детей

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить новогодние корпоративы как семейные торжества. По её мнению, присутствие детей и супругов на корпоративах улучшит общение внутри коллектива.

«Я тут предложила работодателям корпоративный Новый год семейным сделать. Мне кажется, это прекрасная идея. Работодатели задумались. Я говорю: «А что же вы замолчали-то?» Они говорят: «Мы умножаем на два сумму, которую выделили на корпоратив», — поделилась депутат и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат уверена, что необязательно тратить баснословные суммы на праздники и гулянки, ведь можно просто вместе приготовить плов и найти много других интересных вариантов для веселья.