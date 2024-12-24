«Плов приготовьте»: В Госдуме предложили звать на рабочие корпоративы супругов и детей
Депутат Буцкая: Новогодние корпоративы на работе нужно сделать семейными
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить новогодние корпоративы как семейные торжества. По её мнению, присутствие детей и супругов на корпоративах улучшит общение внутри коллектива.
«Я тут предложила работодателям корпоративный Новый год семейным сделать. Мне кажется, это прекрасная идея. Работодатели задумались. Я говорю: «А что же вы замолчали-то?» Они говорят: «Мы умножаем на два сумму, которую выделили на корпоратив», — поделилась депутат и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Депутат уверена, что необязательно тратить баснословные суммы на праздники и гулянки, ведь можно просто вместе приготовить плов и найти много других интересных вариантов для веселья.
«Необязательно всех за стол сажать. Соберитесь вместе, где-то плов приготовьте, не знаю, много есть разных развлечений, детей позовите. Вообще самое правильное любое общение внутри даже коллектива — это когда есть возможность позвать семью», — добавила она.
Кстати, ранее четверть россиян признались, что их новогоднее веселье на корпоративе привело к неприятностям. Чаще всего они просто не знали меру в алкоголе, а также выясняли отношения с коллегами на кулаках или узнавали об интимной связи соратников по офису. К слову, Life.ru ранее уже рассказывал, что как сдержаться от связи с коллегой на корпоративе и что делать, если это всё-таки случилось. Подробнее — в нашем материале.
freepik / prostooleh