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4 декабря, 16:07

В ГД назвали устаревшим предложение платить отказавшимся от корпоратива работникам

Депутат Бессараб удивилась проведению корпоративов в России в период СВО

Предложение ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов, неплохое, но устаревшее. Об этом в беседе с Life.ru заявила депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для меня большой новостью является то, что кто-то ещё проводит корпоративы, потому что начиная с 2022 года я не знаю ни одной компании, которая проводила бы корпоративы в период СВО. Возможно, есть какие-то товарищеские встречи, когда люди просто собираются, ужинают в ресторане», — сказала депутат.

При этом она добавила, что выступает категорически против запретов детских новогодних ёлок. У детей должен быть праздник, ведь даже во время Великой Отечественной войны детские новогодние ёлки продолжались, отметила Бессараб.

Также депутат прокомментировала поддержку военных со стороны компаний. По её словам, и крупный, и малый бизнес, и обычные граждане помогают российским бойцам.

Кто-то оказывает денежную поддержку, скидывается на самые высокотехнологичные средства для участников СВО. Кто-то отправляет гуманитарку самостоятельно. Кто-то приобретает подарки для детей участников специальной военной операции. То есть очень многие, те, кто даже не может вложиться деньгами, делают это своим трудом. Поэтому сказать, что мне сегодня известно о каких-то корпоративах — нет, неизвестно. Но все же остались компании, которые проводят корпоративы. Мы можем только этически их осудить, но навязывать им какую-то свою точку зрения, на мой взгляд, это опять-таки не наше дело.

Светлана Бессараб

Депутат Госдумы

Кто-то оказывает денежную поддержку, скидывается на самые высокотехнологичные средства для участников СВО. Кто-то отправляет гуманитарку самостоятельно. Кто-то приобретает подарки для детей участников специальной военной операции. То есть очень многие, те, кто даже не может вложиться деньгами, делают это своим трудом. Поэтому сказать, что мне сегодня известно о каких-то корпоративах — нет, неизвестно. Но все же остались компании, которые проводят корпоративы. Мы можем только этически их осудить, но навязывать им какую-то свою точку зрения, на мой взгляд, это опять-таки не наше дело.
Кто-то оказывает денежную поддержку, скидывается на самые высокотехнологичные средства для участников СВО. Кто-то отправляет гуманитарку самостоятельно. Кто-то приобретает подарки для детей участников специальной военной операции. То есть очень многие, те, кто даже не может вложиться деньгами, делают это своим трудом. Поэтому сказать, что мне сегодня известно о каких-то корпоративах — нет, неизвестно. Но все же остались компании, которые проводят корпоративы. Мы можем только этически их осудить, но навязывать им какую-то свою точку зрения, на мой взгляд, это опять-таки не наше дело.
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Напомним, ранее общественники из организации «Зов народа» предложили ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов. Они считают, что потраченные деньги могли бы пойти социально значимым группам граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / astarot

Николай Рюмин
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