В ГД назвали устаревшим предложение платить отказавшимся от корпоратива работникам

Кто-то оказывает денежную поддержку, скидывается на самые высокотехнологичные средства для участников СВО. Кто-то отправляет гуманитарку самостоятельно. Кто-то приобретает подарки для детей участников специальной военной операции. То есть очень многие, те, кто даже не может вложиться деньгами, делают это своим трудом. Поэтому сказать, что мне сегодня известно о каких-то корпоративах — нет, неизвестно. Но все же остались компании, которые проводят корпоративы. Мы можем только этически их осудить, но навязывать им какую-то свою точку зрения, на мой взгляд, это опять-таки не наше дело.