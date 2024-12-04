В ГД назвали устаревшим предложение платить отказавшимся от корпоратива работникам
Депутат Бессараб удивилась проведению корпоративов в России в период СВО
Предложение ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов, неплохое, но устаревшее. Об этом в беседе с Life.ru заявила депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Для меня большой новостью является то, что кто-то ещё проводит корпоративы, потому что начиная с 2022 года я не знаю ни одной компании, которая проводила бы корпоративы в период СВО. Возможно, есть какие-то товарищеские встречи, когда люди просто собираются, ужинают в ресторане», — сказала депутат.
При этом она добавила, что выступает категорически против запретов детских новогодних ёлок. У детей должен быть праздник, ведь даже во время Великой Отечественной войны детские новогодние ёлки продолжались, отметила Бессараб.
Также депутат прокомментировала поддержку военных со стороны компаний. По её словам, и крупный, и малый бизнес, и обычные граждане помогают российским бойцам.
Кто-то оказывает денежную поддержку, скидывается на самые высокотехнологичные средства для участников СВО. Кто-то отправляет гуманитарку самостоятельно. Кто-то приобретает подарки для детей участников специальной военной операции. То есть очень многие, те, кто даже не может вложиться деньгами, делают это своим трудом. Поэтому сказать, что мне сегодня известно о каких-то корпоративах — нет, неизвестно. Но все же остались компании, которые проводят корпоративы. Мы можем только этически их осудить, но навязывать им какую-то свою точку зрения, на мой взгляд, это опять-таки не наше дело.
Напомним, ранее общественники из организации «Зов народа» предложили ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов. Они считают, что потраченные деньги могли бы пойти социально значимым группам граждан.
Shutterstock / FOTODOM / astarot