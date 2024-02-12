Мужчина насмерть отравился ядом внутри цистерны на автомойке в Казани В Казани один человек погиб, отмывая изнутри цистерну от гексена на автомойке 12 февраля, 08:44 В Казани двое мужчин потеряли сознание, отмывая цистерну на автомойке. Обложка © t.me / МЧС РФ по Татарстану

В Казани двое мужчин отравились химическим веществом, отмывая изнутри цистерну на автомойке, один из пострадавших скончался. О случившемся пишет МЧС России по Татарстану.

В Казани один человек умер, отмывая изнутри цистерну. Фото © t.me / МЧС РФ по Татарстану

"Ночью 12 февраля поступило сообщение о том, что на автомойке по улице Тульской в Казани двое мужчин отмывали изнутри порожнюю ёмкость автоцистерны для перевозки опасных грузов (токсичное вещество гексен) и потеряли сознание, лежат внутри автоцистерны", — уточнили в ведомстве.

Спасатели спустились к пострадавшим в цистерну, надели на них дыхательные маски и подняли наружу. Несмотря на помощь врачей, 40-летний мужчина скончался, а 35-летний — был доставлен с острым отравлением в больницу.

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Авторы Татьяна Миссуми