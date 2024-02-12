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Мужчина насмерть отравился ядом внутри цистерны на автомойке в Казани

В Казани один человек погиб, отмывая изнутри цистерну от гексена на автомойке

12 февраля, 08:44
В Казани двое мужчин потеряли сознание, отмывая цистерну на автомойке. Обложка © t.me / МЧС РФ по Татарстану

В Казани двое мужчин потеряли сознание, отмывая цистерну на автомойке. Обложка © t.me / МЧС РФ по Татарстану

В Казани двое мужчин отравились химическим веществом, отмывая изнутри цистерну на автомойке, один из пострадавших скончался. О случившемся пишет МЧС России по Татарстану.

В Казани один человек умер, отмывая изнутри цистерну. Фото © t.me / МЧС РФ по Татарстану

В Казани один человек умер, отмывая изнутри цистерну. Фото © t.me / МЧС РФ по Татарстану

"Ночью 12 февраля поступило сообщение о том, что на автомойке по улице Тульской в Казани двое мужчин отмывали изнутри порожнюю ёмкость автоцистерны для перевозки опасных грузов (токсичное вещество гексен) и потеряли сознание, лежат внутри автоцистерны", уточнили в ведомстве.

Спасатели спустились к пострадавшим в цистерну, надели на них дыхательные маски и подняли наружу. Несмотря на помощь врачей, 40-летний мужчина скончался, а 35-летний — был доставлен с острым отравлением в больницу.

В Выборге трёхлетний мальчик случайно выпил стакан водки и впал в кому
В Выборге трёхлетний мальчик случайно выпил стакан водки и впал в кому

Ранее сообщалось, что как минимум 16 хоккеистов отравились угарным газом на юге Австралии, спортсмены госпитализированы. Предварительно, там произошла утечка жидкости из резервуаров машины для очистки льда.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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