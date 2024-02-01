Госдума приняла закон о праве региональных властей запрещать "наливайки"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о праве региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Закон о запрете "наливаек" принят. Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем", — написал Володин.