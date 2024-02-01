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1 февраля, 11:15

Госдума приняла закон о праве региональных властей запрещать "наливайки"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о праве региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Закон о запрете "наливаек" принят. Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем", — написал Володин.

Согласно закону, регионы смогут устанавливать право о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Кроме того, они получат возможность ограничивать время продажи данной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), которые находятся в жилых домах. По словам Володина, теперь региональные власти смогут "навести порядок в этой сфере".

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Ранее Лайф писал, что с инициативой запретить "наливайки" в жилых домах выступила группа парламентариев. Они представили документ, в котором были отражены пожелания регионов. Володин отмечал, что законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке. В ГД поясняли, что закон не запрещает "наливайки", а только даёт полномочия властям субъектов ограничивать их местоположение и время работы. Законопроект был предложен в ответ на жалобы жителей страны.

Обложка ©

ТАСС / AP / Matt Rourke

Ян Поланин
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