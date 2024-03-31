Умер актёр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" и фильма "После"

Британо-американский актёр Чэнс Пердомо скончался в возрасте 27 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей. По данным журнала, он погиб 29 марта в результате ДТП с мотоциклом.

"Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать стремление семьи к конфиденциальности, поскольку они оплакивают потерю своего любимого сына и брата", — говорится в заявлении его представителей.

Особую популярность актёр обрёл благодаря роли в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины", в серии фильмов "После", а также в картинах "Убийственный долг" и "Поколение "Ви". В последнем он сыграл роль Андре Андерсона — популярного студента Университета Годолкина, который может магнетически манипулировать вещами. Продюсеры сериала уже прокомментировали трагичную новость, отметив, что пока не могут полностью осознать случившееся.

"Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Ченс всегда был обаятельным и улыбчивым, восторженной силой природы, невероятно талантливым исполнителем и прежде всего просто очень добрым, милым человеком. Даже писать о нём в прошедшем времени не имеет смысла. Нам очень жаль семью Ченса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером", — приводит издание их сообщение.