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31 марта, 00:35

Умер актёр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" и фильма "После"

27-летний актёр Чэнс Пердомо погиб в ДТП на мотоцикле

Кадр из сериала. Фото © "Леденящие душу приключения Сабрины" реж. Роб Шейденгланц, Алекс Пиллаи, Кевин Родни Салливан, ..., сценаристы Роберто Агирре-Сакаса, Christianne Hedtke, Оань Ли, ... / Kinopoisk

Кадр из сериала. Фото © "Леденящие душу приключения Сабрины" реж. Роб Шейденгланц, Алекс Пиллаи, Кевин Родни Салливан, ..., сценаристы Роберто Агирре-Сакаса, Christianne Hedtke, Оань Ли, ... / Kinopoisk

Британо-американский актёр Чэнс Пердомо скончался в возрасте 27 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей. По данным журнала, он погиб 29 марта в результате ДТП с мотоциклом.

"Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать стремление семьи к конфиденциальности, поскольку они оплакивают потерю своего любимого сына и брата", — говорится в заявлении его представителей.

Особую популярность актёр обрёл благодаря роли в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины", в серии фильмов "После", а также в картинах "Убийственный долг" и "Поколение "Ви". В последнем он сыграл роль Андре Андерсона — популярного студента Университета Годолкина, который может магнетически манипулировать вещами. Продюсеры сериала уже прокомментировали трагичную новость, отметив, что пока не могут полностью осознать случившееся.

"Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Ченс всегда был обаятельным и улыбчивым, восторженной силой природы, невероятно талантливым исполнителем и прежде всего просто очень добрым, милым человеком. Даже писать о нём в прошедшем времени не имеет смысла. Нам очень жаль семью Ченса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером", — приводит издание их сообщение.

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Ранее стало известно о смерти Луиса Госсетта – младшего. Он скончался в Калифорнии в возрасте 87 лет. В 1983 году он стал первым чернокожим актёром, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана — инструктора стройподготовки в ленте "Офицер и джентльмен". Эта работа была отмечена и "Золотым глобусом".

Николь Вербер
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