Умер актёр, снимавшийся с Зеленским в сериале "Слуга народа"

Украинский актёр Пётр Никитин умер в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В 2017 году артист снимался в комедии "Слуга народа – 2. От любви до импичмента" вместе с Владимиром Зеленским.

"Отошёл в вечность актёр нашего театра Пётр Никитин. Ему был всего лишь 61 год. Это неожиданное известие шокировало нас. <...> Светлая память. Наши искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Известно, что Никитин начал актёрскую карьеру после окончания в 1990 году театрального отделения Харьковского государственного института искусств. С начала 2000-х годов он играл различные роли в фильмах, снялся во многих украинских и российско-украинских проектах. Среди них — "Слуга народа", "По законам военного времени", "Шулер", "Матч" и "Высшая мера".