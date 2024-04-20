Актёр из "Дронго" Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет, следует из некролога на сайте Государственного академического русского драматического театра республики. Актёр, известный российскому зрителю по ряду работ, отметил день рождения 7 апреля.

"Коллектив <...> театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!" — говорится в публикации.

Юрий Омельченко родился в 1976 году в Баку, где позднее работал в муниципальном театре, ТЮЗе, а с 1997 года — труппе Азербайджанского театра русской драмы. Среди работ актёра на экране можно выделить "Беспокойство", "Дронго", "Колдун", "Кровавый январь" и продолжение "Не бойся, я с тобой!", снятое в 2023 году.