Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 14:29
21758

Актёр из "Дронго" Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Актёр Юрий Омельченко ушёл из жизни в возрасте 48 лет

Юрий Омельченко. Обложка © kino-teatr.ru

Юрий Омельченко. Обложка © kino-teatr.ru

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет, следует из некролога на сайте Государственного академического русского драматического театра республики. Актёр, известный российскому зрителю по ряду работ, отметил день рождения 7 апреля.

"Коллектив <...> театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!" — говорится в публикации.

Юрий Омельченко родился в 1976 году в Баку, где позднее работал в муниципальном театре, ТЮЗе, а с 1997 года — труппе Азербайджанского театра русской драмы. Среди работ актёра на экране можно выделить "Беспокойство", "Дронго", "Колдун", "Кровавый январь" и продолжение "Не бойся, я с тобой!", снятое в 2023 году.

Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

Ранее пришла весть о смерти украинского актёра Петра Никитина, ему был 61 год. Он известен, в частности, по роли в комедийном сериале "Слуга народа — 2. От любви до импичмента", где также снимался Владимир Зеленский.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров