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15 апреля, 20:10

Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

На 88-м году жизни умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

Первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. Обложка © narfu.ru

Первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин. Обложка © narfu.ru

В понедельник, 15 апреля, перестало биться сердце первого губернатора Архангельской области Павла Балакшина, который находился на этом посту с 1991 по 1996 год. Об этой трагической новости в своём телеграм-канале сообщил действующий глава региона Александр Цыбульский.

В своём посте политический деятель рассказал о том, что познакомился с усопшим, когда только приехал на работу в Архангельск. Он рассказал о мудром совете Балакшина, который его убеждал советоваться с людьми при управлении областью. По словам Цыбульского, он всегда будет помнить это наставление.

"Буду дорожить этими воспоминаниями и хранить их в сердце. Светлая память светлому человеку", — заявил действующий глава Архангельской области.

Балакшин родился 10 июля 1936 года в селе Дементьево Котласского района Архангельской области. Трудовую деятельность он начал в колхозе "Мир", затем работал бакенщиком, матросом, рулевым в Северном речном пароходстве, слесарем на железной дороге. С 1991 по 1996 год он руководил Архангельской областью, а с 1996 по 2000 год возглавлял Архангельск. Позже Балакшин посвятил себя педагогике и общественной деятельности.

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Алексей Соловьёв
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