В Москве простились с живописцем и "кремлёвским" художником Сергеем Андриякой 17 мая, 12:36 В Москве простились с живописцем Сергеем Андриякой. Обложка © Life.ru

В Москве состоялась церемония прощания с живописцем, народным художником РФ Сергеем Андриякой. Траурное мероприятие прошло в зале Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял мастер. Life.ru публикует видео.

В Москве простились с живописцем Сергеем Андриякой. Видео © Life.ru

Среди тех, кто пришёл попрощаться с живописцем, был директор Школы акварели имени Сергея Андрияки Вячеслав Желваков. Именно он временно сменил художника на посту ректора академии. По его словам, мастер не просто создал учебное заведение и долгое время руководил им, но и сформировал настоящую кузницу кадров в изобразительном искусстве.

"Сегодня мы встречаемся по печальному поводу ухода нашего любимого ректора. Это всегда удар. <…> Тем более когда ты видел его буквально позавчера, говорил с ним; он принимал определённые решения. Вдруг по прошествии времени его нет. Это обидно, это горько", — поделился Желваков.

Также на церемонии появился помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Он выразил соболезнования семье живописца и сравнил его смерть с внезапным ударом молнии. Траурные венки прислали в академию российский лидер Владимир Путин, сотрудники Министерства культуры РФ, депутаты, Союз художников России, а также ученики и педагоги Академии Андрияки.

Напомним, 16 мая умер российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Ему было 65 лет, причиной смерти называется онкологическое заболевание. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, его кисти принадлежат более 10 тысяч картин. Работы мастера и его учеников висят даже в Кремле. Также Андрияка стоял у истоков создания Академии акварели и изящных искусств в Москве, долгое время являясь её ректором. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Андрияки. Он назвал живописца самобытным, талантливым и открытым человеком.

Авторы Татьяна Миссуми