Легойда раскрыл последние слова художника Андрияки перед смертью
Легойда: Последними словами художника Сергея Андрияки были: "Всех люблю"
Художник Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Последними словами профессора Российской академии художеств, народного художника России и основателя собственной школы искусств Сергея Андрияки были "Всех люблю". Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Сегодня рано утром отошёл к Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "Всех люблю". Помолитесь, друзья, об упокоении его светлой души", — написал Легойда в своём телеграм-канале.
Как писал Life.ru, утром стало известно о смерти российского живописца Сергея Андрияки. Он умер в возрасте 65 лет. Сообщалось, что причиной трагедии стала онкология, с которой мастер боролся несколько лет. Работы художника и его учеников выставляются в Кремле. 7 мая президент РФ Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации остановился у одной из картин, которая была написана студенткой Академии акварели и изящных искусств Андрияки.