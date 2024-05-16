Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 10:32

Легойда раскрыл последние слова художника Андрияки перед смертью

Легойда: Последними словами художника Сергея Андрияки были: "Всех люблю"

Художник Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Художник Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Последними словами профессора Российской академии художеств, народного художника России и основателя собственной школы искусств Сергея Андрияки были "Всех люблю". Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сегодня рано утром отошёл к Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "Всех люблю". Помолитесь, друзья, об упокоении его светлой души", — написал Легойда в своём телеграм-канале.

Названа причина смерти художника Андрияки, чьи картины висят у входа в кабинет Путина
Названа причина смерти художника Андрияки, чьи картины висят у входа в кабинет Путина

Как писал Life.ru, утром стало известно о смерти российского живописца Сергея Андрияки. Он умер в возрасте 65 лет. Сообщалось, что причиной трагедии стала онкология, с которой мастер боролся несколько лет. Работы художника и его учеников выставляются в Кремле. 7 мая президент РФ Владимир Путин по дороге на церемонию инаугурации остановился у одной из картин, которая была написана студенткой Академии акварели и изящных искусств Андрияки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров