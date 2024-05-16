Легойда раскрыл последние слова художника Андрияки перед смертью

Последними словами профессора Российской академии художеств, народного художника России и основателя собственной школы искусств Сергея Андрияки были "Всех люблю". Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сегодня рано утром отошёл к Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "Всех люблю". Помолитесь, друзья, об упокоении его светлой души", — написал Легойда в своём телеграм-канале.