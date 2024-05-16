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16 мая, 15:49

Путин выразил соболезнования родным художника Сергея Андрияки

Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника России Сергея Андрияки. Он отметил, что память о мастере сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников творчества живописца. Сообщение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки. Ушёл из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня стало известно о кончине народного художника РФ Сергея Андрияки. Мастеру было 65 лет. Причиной смерти стала онкология, с которой живописец боролся последние несколько лет. Он написал более 10 тысяч картин. Некоторые его работы украшают стены в Кремле. Путин, кстати, по дороге на церемонию инаугурации остановился у одной из картин, которая была написана студенткой Академии акварели и изящных искусств Андрияки. Прощание с ним состоится в академии 17 мая.

Александра Мышляева
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