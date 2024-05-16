Путин выразил соболезнования родным художника Сергея Андрияки

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника России Сергея Андрияки. Он отметил, что память о мастере сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников творчества живописца. Сообщение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки. Ушёл из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел", — говорится в сообщении.