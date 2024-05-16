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Прощание с Андриякой состоится в Академии акварели и изящных искусств 17 мая

16 мая, 12:43
Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сергей Андрияка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве проститься с умершим от онкологии народным художником РФ Сергеем Андриякой можно будет 17 мая, траурная церемония пройдёт в Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял мастер. Об этом рассказали в её пресс-службе.

"Прощание с Сергеем Николаевичем Андриякой состоится 17 мая в актовом зале Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 12:00 — панихида, 13:00–18:00 — прощание. Адрес: Москва, ул. Академика Варги, д. 15", говорится в тексте.

В академии подчеркнули, что смерть Андрияки — огромная утрата для всей русской культуры. Сергей Николаевич — представитель художественной династии, который смог добиться высот в акварельной живописи. Его также знают как прекрасного педагога, предложившего свои методики обучения изобразительному искусству.

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Напомним, 16 мая умер российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Ему было 65 лет, причиной смерти называется онкологическое заболевание. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, написав более 10 тысяч картин. Работы мастера и его учеников висят даже в Кремле.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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