Россиян призвали срочно менять старые доллары

Российские туристы могут столкнуться с тем, что у них перестанут принимать доллары старого образца за рубежом. Например, в некоторых обменниках Турции, Египта, Таиланда, ОАЭ и других стран уже требуют деньги без потёртостей, пятен и надписей. Что делать в такой ситуации жителям РФ, объяснил экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев.

Эксперт считает, что за этим решением кроется глобальная цель США. Они постепенно тестируют идею о том, чтобы отказаться от приёма на территории страны зарубежных долларов — как наличных, так и безналичных.

«Таким образом они могут фактически отказаться от обслуживания своего долга», — объяснил экономист в разговоре с 360.ru.

По его мнению, технически сделать это вполне возможно, так как все безналичные расчёты контролируют американские банки, а у наличных есть специальные серии. Если такое случится, то долговой рынок США рухнет, и Вашингтон сможет выкупить госдолг по очень низкой цене и избежать гиперинфляции.