Россиян призвали срочно менять старые доллары
Экономист Корнеев: США отказываются от старых долларов, их надо менять
Российские туристы могут столкнуться с тем, что у них перестанут принимать доллары старого образца за рубежом. Например, в некоторых обменниках Турции, Египта, Таиланда, ОАЭ и других стран уже требуют деньги без потёртостей, пятен и надписей. Что делать в такой ситуации жителям РФ, объяснил экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев.
Эксперт считает, что за этим решением кроется глобальная цель США. Они постепенно тестируют идею о том, чтобы отказаться от приёма на территории страны зарубежных долларов — как наличных, так и безналичных.
«Таким образом они могут фактически отказаться от обслуживания своего долга», — объяснил экономист в разговоре с 360.ru.
По его мнению, технически сделать это вполне возможно, так как все безналичные расчёты контролируют американские банки, а у наличных есть специальные серии. Если такое случится, то долговой рынок США рухнет, и Вашингтон сможет выкупить госдолг по очень низкой цене и избежать гиперинфляции.
Российским туристам придётся столкнуться с некоторыми трудностями. Эксперт советует им обменивать валюту непосредственно в самой стране, в которую прибыли.
Тем временем россияне уже жалуются на то, что в зарубежных обменниках у них отказываются принимать доллары старого образца. Дизайн новых купюр, введённых в оборот в 2013 году, отличается незначительно. Они имеют синий оттенок, в отличие от «зелёных» предшественников. На новой купюре посредине идёт заметная синяя полоска. Также портрет Бенджамина Франклина расположен на банкноте не в овальной рамке, а без неё. В качестве альтернативы жителям России предложили хранить сбережения в рублях или обменять доллары старого образца на евро в российских банках.