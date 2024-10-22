Россиян призвали хранить сбережения в рублях на фоне проблем с обменом старых долларов

Россияне, у которых на руках доллары старого образца, могут без проблем обменять их в других странах или же в российских банках на купюры нового образца или другие валюты. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что, согласно американскому законодательству, и старые, и новые банкноты являются актуальными платёжными средствами.

«Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России, но здесь будет сразу две проблемы: во-первых, человек может потратить больше средств на саму поездку, во-вторых, — столкнуться с проблемами в банке ввиду своего гражданства», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

В качестве альтернативы экономист предложил россиянам обменять деньги с дисконтом в России. Однако и здесь важно соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на мошенников, которые чаще всего обманывают через «мелкие конторки». Также доллары старого образца, добавил он, можно обменять на евро в российских банках, однако данная схема сопряжена с финансовыми потерями.

Экономист напомнил, что в последнее время эксперты всё чаще рекомендуют хранить сбережения в рублях. Для этого достаточно открыть вклад и положить на него деньги под процент. Из-за специфической ситуации в стране, проценты по вкладам выше обычных. И подобная тенденция может продлиться достаточно долго.

«Даже если ЦБ одумается и начнёт снижать ставку, резко этого делать нельзя, только постепенно. Не больше, чем на процент в месяц. Итого до приемлемых десяти процентов пройдет как минимум год», — объяснил собеседник.