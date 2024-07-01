Тест: Проверьте мозги на качество и отгадайте все слова интеллигентов СССР

Язык — это увлекательный инструмент, который со временем развивается: некоторые слова выходят из обихода, а их место занимают другие. Время от времени мы сталкиваемся с терминами, которые кажутся принадлежащими ушедшей эпохе, настолько заумными, что их смогут распознать только интеллектуалы. Представляем вам слова из Советского Союза, которые больше похожи на магические заклинания, чем на повседневную лексику. Проверьте вашу сообразительность и расшифруйте значения, о которые могут споткнуться даже самые многословные.