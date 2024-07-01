Тест: Проверьте мозги на качество и отгадайте все слова интеллигентов СССР
Подобные слова могли бы произвести впечатление на учёных много лет назад, но теперь они почти забыты. Готовы проверить, сколько из сленга СССР вы сможете угадать правильно?
Язык — это увлекательный инструмент, который со временем развивается: некоторые слова выходят из обихода, а их место занимают другие. Время от времени мы сталкиваемся с терминами, которые кажутся принадлежащими ушедшей эпохе, настолько заумными, что их смогут распознать только интеллектуалы. Представляем вам слова из Советского Союза, которые больше похожи на магические заклинания, чем на повседневную лексику. Проверьте вашу сообразительность и расшифруйте значения, о которые могут споткнуться даже самые многословные.
Если вы сделаете изучение новых слов частью своей рутины, то совсем скоро с вашими интеллектуальными данными никто не сможет соревноваться. Или всё-таки сможет? Life.ru подготовил топ-5 самых умных пород собак, эти любимцы наверняка справились бы с тестом на 5/5!
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