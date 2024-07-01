10 странных мест, которые пользователи находили на Google-картах, и это нужно видеть своими глазами

"Моя собака умерла несколько лет назад, но когда я смотрю на карты Google, она всё ещё бежит за автомобилем", — Briannagarciaa.

Фото © Reddit / Briannagarciaa

"Ребята, срочно по позициям!" — deadbeatgeek.

YMCA — знаменитая песня группы Village People. Фото © Reddit / deadbeatgeek

"Отдельное спасибо панорамам Google", — The_curious_one_here.

Фото © Reddit / The_curious_one_here

"Мальчик упал со скамейки в самый подходящий момент. Нашёл его в Филадельфии, Пенсильвания", — streetviewfails.

Фото © Reddit / streetviewfails

"Никогда не видел таких автобусов...", — ProfSwagometry.

Фото © Reddit / ProfSwagometry

"По крайней мере, у них хватило приличия зацензурить его ноги", — i_am_shattered.

Фото © Reddit / i_am_shattered

"Прекрасно представляю, как он говорит: "Ты не пройдёшь!" — jordand30.

Фото © Reddit / jordand30

"На панорамах в каком-то парке в Швеции нашёл мужика в мусорке", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Нашёл это волшебное исчезновение в Замбии", — p***sbythebeach.

Фото © Reddit / p***sbythebeach

"Алгоритмы Google заблюрили морду моей лошади...", — Noahser.