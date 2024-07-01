10 странных мест, которые пользователи находили на Google-картах, и это нужно видеть своими глазами
Онлайн-карты сделали наши жизни в разы легче. Теперь потеряться даже в незнакомом городе практически невозможно. Но там можно найти не только полезную информацию, но и повод посмеяться. Смотрите сами!
"Моя собака умерла несколько лет назад, но когда я смотрю на карты Google, она всё ещё бежит за автомобилем", — Briannagarciaa.
Фото © Reddit / Briannagarciaa
"Ребята, срочно по позициям!" — deadbeatgeek.
YMCA — знаменитая песня группы Village People. Фото © Reddit / deadbeatgeek
"Отдельное спасибо панорамам Google", — The_curious_one_here.
Фото © Reddit / The_curious_one_here
"Мальчик упал со скамейки в самый подходящий момент. Нашёл его в Филадельфии, Пенсильвания", — streetviewfails.
Фото © Reddit / streetviewfails
"Никогда не видел таких автобусов...", — ProfSwagometry.
Фото © Reddit / ProfSwagometry
"По крайней мере, у них хватило приличия зацензурить его ноги", — i_am_shattered.
Фото © Reddit / i_am_shattered
"Прекрасно представляю, как он говорит: "Ты не пройдёшь!" — jordand30.
Фото © Reddit / jordand30
"На панорамах в каком-то парке в Швеции нашёл мужика в мусорке", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Нашёл это волшебное исчезновение в Замбии", — p***sbythebeach.
Фото © Reddit / p***sbythebeach
"Алгоритмы Google заблюрили морду моей лошади...", — Noahser.
Фото © Reddit / Noahser
Reddit / The_curious_one_here, p***sbythebeach