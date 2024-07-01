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1 июля, 06:00

10 странных мест, которые пользователи находили на Google-картах, и это нужно видеть своими глазами

Онлайн-карты сделали наши жизни в разы легче. Теперь потеряться даже в незнакомом городе практически невозможно. Но там можно найти не только полезную информацию, но и повод посмеяться. Смотрите сами!

"Моя собака умерла несколько лет назад, но когда я смотрю на карты Google, она всё ещё бежит за автомобилем", — Briannagarciaa.

Фото © Reddit / Briannagarciaa

Фото © Reddit / Briannagarciaa

"Ребята, срочно по позициям!"deadbeatgeek.

YMCA — знаменитая песня группы Village People. Фото © Reddit / deadbeatgeek

YMCA — знаменитая песня группы Village People. Фото © Reddit / deadbeatgeek

"Отдельное спасибо панорамам Google", — The_curious_one_here.

Фото © Reddit / The_curious_one_here

Фото © Reddit / The_curious_one_here

"Мальчик упал со скамейки в самый подходящий момент. Нашёл его в Филадельфии, Пенсильвания", — streetviewfails.

Фото © Reddit / streetviewfails

Фото © Reddit / streetviewfails

"Никогда не видел таких автобусов...", — ProfSwagometry.

Фото © Reddit / ProfSwagometry

Фото © Reddit / ProfSwagometry

"По крайней мере, у них хватило приличия зацензурить его ноги", — i_am_shattered.

Фото © Reddit / i_am_shattered

Фото © Reddit / i_am_shattered

"Прекрасно представляю, как он говорит: "Ты не пройдёшь!" jordand30.

Фото © Reddit / jordand30

Фото © Reddit / jordand30

"На панорамах в каком-то парке в Швеции нашёл мужика в мусорке", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Нашёл это волшебное исчезновение в Замбии", — p***sbythebeach.

Фото © Reddit / p***sbythebeach

Фото © Reddit / p***sbythebeach

"Алгоритмы Google заблюрили морду моей лошади...", — Noahser.

Фото © Reddit / Noahser

Фото © Reddit / Noahser

Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
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Reddit / The_curious_one_here, p***sbythebeach

Сергей Трофимов
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