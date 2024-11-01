Скандал на шоу «Экстрасенсы. Реванш»: Маг Турчин обвиняет «мастодонтов» Шепса и Череватого в предвзятости

Проект «Экстрасенсы. Реванш» привлёк внимание не только своими испытаниями, но и драмой, развернувшейся за кулисами. Молодой экстрасенс Никита Турчин опубликовал видео, в котором заявил о несправедливости судейства. Он уверен, что члены жюри Олег Шепс и Влад Череватый специально занижали его оценки, чтобы продвинуть другого участника в следующую стадию проекта. Но обо всё по порядку.

«Это подстава»: Как в шоу «Экстрасенсы. Реванш» гасят таланты

Экстрасенс Никита Турчин обвинил судейство «Реванша» в несправедливости. Фото © RuTube / RUTUBE. Лучшее

По словам Турчина, оценивание на шоу впервые за всю его историю проходило с явным расчётом. «Я вижу, как Владислав Череватый манипулирует зрителями со знаниями, протаскивая своего родственника, чтобы пойти куда-то дальше», — отметил Никита в своём видео. Он подчеркнул, что ситуация была полностью срежиссирована, ведь даже впервые за всю историю проекта появились какие-то дополнительные баллы и задания. Турчин утверждает, что справился с испытаниями на высшем уровне.

«Я единственный из всех смог определить беременную, рассказать факты из её жизни и во втором задании верно распределил пары», — негодует экстрасенс. Однако это не помогло ему остаться в проекте, зато в следующий этап прошёл Александр Саков. Турчин уверен: это всё подтасовка. Олег Шепс и Влад Череватый впервые за всю историю проекта посчитали заранее баллы, которые нужно поставить участнику, чтобы он оказался на 3-м месте.

Закулисье проекта: что остаётся за кадром шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Финал шоу «Экстрасенсы. Реванш: Почему Никита Турчин говорит о сговоре судей. Фото © Telegram / ТУРЧИН

Никита не скрывает, что за кулисами проекта разворачиваются события, которые зрители не видят. «Происходит полностью обнуление философии всего проекта», — с грустью признался юный экстрасенс. Турчин уверен, что его исключение связано с попытками судей сохранить позиции и избегать конкуренции со стороны молодых участников. Мол, они просто боятся молодых, сильных и перспективных.

Экстрасенс не стал скрывать свои эмоции и призвал зрителей поддержать его: «Пожалуйста, выскажите своё мнение в комментариях, что вы считаете по этому поводу, потому что меня просто сейчас разрывают». Он подчёркивает, что проект перестал быть площадкой для честного соревнования.

Никита Турчин из шоу «Экстрасенсы. Реванш»: какая судьба ждёт

Никита Турчин обвинил жюри «Реванша» в предвзятости. Фото © RuTube / RUTUBE. Лучшее

Этот скандал открыл новую страницу в истории проекта, вызвав обсуждения среди зрителей и участников. Никита завершил своё видео словами: «Энергия моих поклонников позволяет мне двигаться вперёд».