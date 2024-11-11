Автор хита «Феличита» назвал Донбасс исконно русским
Певец Аль Бано заявил, что с радостью дал бы концерт на Донбассе
Аль Бано. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Reinhardt
Легендарный итальянский певец Аль Бано, известный по хиту «Феличита», заявил, что с радостью дал бы концерт на Донбассе. Артист назвал регион исконно русским и призвал «вглянуть правде в глаза».
«С радостью [выступил бы на Донбассе]», — сказал певец.
К слову, изначально музыкант критически высказывался о спецоперации на Украине, заявляя, что даже «не вернётся» в РФ.
Ранее Джаред Лето со сцены выступил с тёплым посланием к россиянам. По словам певца, в США любят русских. Более того, он назвал РФ и Штаты «естественными друзьями».