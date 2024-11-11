Не жалуется и говорит по-особому: 6 привычек, выдающих мужчину, служившего в армии

Наверняка каждый по своим друзьям, сыновьям или мужьям замечал, что служба в армии оставляет определённый отпечаток на человеке: формирует дисциплину, вырабатывает установленные привычки и в целом заметно влияет на поведение мужчины. Эти изменения часто остаются на всю жизнь и проявляются как в деловых отношениях, так и в повседневной жизни. Рассказываем, как по некоторым чертам можно сразу распознать человека, который служил.

1. Выражаться по-особому

Какие привычки определяют человека, кто служил в армии. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вместо «я» от такого человека можно услышать «вас понял». В армии принято исключать «я» из речи, чтобы подчеркнуть командный дух и смирение перед вышестоящими. Когда спрашивают на перекличке, принято отвечать коротко и официально — «присутствую» или «здесь», чтобы подчеркнуть уважение к дисциплине. «Слушаюсь» вместо «хорошо» или «окей», это подчёркивает готовность к выполнению приказа и подчинение. В ответ на команду вместо «сделаю» или «сейчас сделаю» солдат говорит «выполняю», подчёркивая, что он уже приступил к выполнению приказа. А вместо «извините» часто говорят «виноват».

2. Ухаживать за обувью

Чистить обувь всегда — главная привычка служившего в армии. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В армии обувь часто приходится чистить несколько раз в день, особенно перед строевыми смотрами и проверками. Эта привычка может стать чем-то вроде ритуала: бывшие военные регулярно используют кучу средств для ухода за кожей ботинок или сапог, а также придают большое значение тому, как выглядит чужая обувь.

3. Изъясняться без воды — только конкретика

Как по речи понять, что человек служил в армии? Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Служившие в армии говорят чётко и по делу. Даже если нужно сообщить не очень приятную новость, эти люди не будут ходить вокруг да около, а то или иное решение будет высказано чётко и без лишних слов. Они предпочитают быстро и ясно излагать свои мысли и, соответственно, такую же ясность ждут и в ответах.

4. Стремятся навести чистоту и порядок

Почему военные так помешаны на чистоте. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Люди, служившие в армии, обычно очень аккуратны. Одежда в порядке, а на рабочем месте всё разложено по полочкам, и даже мелкие вещи имеют своё место. Некоторые бывшие военные даже сохраняют привычку делать генеральную уборку по субботам, как это заведено в армии. Семейный быт явно был бы другим, если бы данную черту прививали не в армии, а с самого рождения.

5. Умение работать в команде

Какие нетипичные привычки выдают бывшего военного. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Условия и задачи, которые дают в армии, приучают подчиняться правилам и работать в коллективе, что остаётся с человеком на долгие годы. Бывшие военные умеют координировать действия в группе, а при выполнении задач — следовать инструкциям, не пытаясь нарушить порядок. В похожих жизненных ситуациях это проявляется в полной мере.

6. Отсутствие привычки жаловаться

Почему военные никогда не жалуются? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Те, кто отслужил в армии, гораздо меньше обращают внимание на неудобства и внешние раздражители. Проявляют выносливость, терпение и выдержку в большом количестве ситуаций. Жалуются исключительно в критических ситуациях. На усталость или плохое настроение закрывают глаза, стараясь не нагружать своими проблемами людей вокруг себя или любимых в семье.