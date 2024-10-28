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28 октября, 11:44

Привычка покусывать щёки и губы указывает на проблемы, предупредила врач

Врач Тен: Привычка покусывать губы и щёки может возникнуть из-за стресса

Если человек покусывает внутреннюю сторону щеки или губы, то не исключено, что он делает это из-за депрессии, стресса или ОКР. В таком случае ему требуется помощь не только стоматолога, то и психотерапевта. Об этом рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен.

«Данное поведение может служить проявлением неосознанного саморазрушения или попыткой компенсировать внутренний дискомфорт», — подчеркнула эксперт.

Собеседница NEWS.ru отметила, что восстановить повреждения на щеках и губах помогут антисептические и ранозаживляющие средства. А для осознания и дальнейшего контроля повеления разработаны методы когнитивно-поведенческой терапии.

«Привычка покусывать щёки и внутреннюю сторону губ, на первый взгляд, может показаться безобидной, но её долгосрочные последствия для здоровья могут быть достаточно серьёзными», — заключила врач.

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Ранее врач рассказал, откуда берутся вредные привычки и как от них избавиться. По словам эксперта, дофамин играет главную роль в формировании вредных привычек.

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pixabay / MargotOr

Борис Эльфанд
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