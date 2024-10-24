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24 октября, 07:38

Учёные предупредили о фатальной опасности привычки плакать из-за фильмов

DM: Плач при просмотре фильмов увеличивает риск преждевременной смерти

Люди, которые плачут во время просмотра фильмов, имеют признаки невротизма. Эта черта личности увеличивает риск смерти в молодом возрасте, пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследования учёных.

По данным газеты, невротизм напрямую связан с чувством одиночества. Этот признак является вредным для человека и увеличивает риск преждевременной смерти. По словам учёных, больше всех с этим могут столкнуться мужчины 54 лет без высшего образования.

Специалисты для исследования взяли информацию о 500 тысяч человек из биобанка Великобритании. Это — база данных, содержащая биологические образцы, а также генетическую информацию, сведения об образе жизни и здоровье людей. По словам учёных, за четыре года 43 400 человек умерли в 70 лет. В основном, они скончались из-за онкологического заболевания. Многие пациенты жаловались на проблемы с дыханием, чувствовали вину, апатию, перепады настроения и испытывали одиночество.

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А ранее россиянам назвали три способа избавления от чувства одиночества. По словам специалиста, это нормальное явление. Однако если оно появляется несколько раз в неделю, нужно предпринимать действия.

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Freepik / master1305

Дарья Нарыкова
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