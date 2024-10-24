Учёные предупредили о фатальной опасности привычки плакать из-за фильмов

Люди, которые плачут во время просмотра фильмов, имеют признаки невротизма. Эта черта личности увеличивает риск смерти в молодом возрасте, пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследования учёных.

По данным газеты, невротизм напрямую связан с чувством одиночества. Этот признак является вредным для человека и увеличивает риск преждевременной смерти. По словам учёных, больше всех с этим могут столкнуться мужчины 54 лет без высшего образования.

Специалисты для исследования взяли информацию о 500 тысяч человек из биобанка Великобритании. Это — база данных, содержащая биологические образцы, а также генетическую информацию, сведения об образе жизни и здоровье людей. По словам учёных, за четыре года 43 400 человек умерли в 70 лет. В основном, они скончались из-за онкологического заболевания. Многие пациенты жаловались на проблемы с дыханием, чувствовали вину, апатию, перепады настроения и испытывали одиночество.