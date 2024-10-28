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28 октября, 05:12

Врач рассказал, откуда берутся вредные привычки и как от них избавиться

Врач Семирядов: Дофамин играет главную роль в формировании вредных привычек

Привычки могут быть как полезными, так и вредными, и их формирование связано с дофамином, объяснил врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью радио Sputnik. Этот нейромедиатор отвечает за ощущения предвкушения, что способствует закреплению привычек.

Когда действия приносят удовольствие, уровень гормона возрастает, вызывая желание повторить их. Однако с частым получением «незаслуженной» радости от алкоголя или фастфуда, дофамин взлетает всё выше и выше. И с каждым разом организм чувствует его хуже.

«Составьте свой список дешёвых удовольствий: сериалы, игры, социальные сети, алкоголь, сладкое, сигареты. Первое, что необходимо сделать, − в два-три раза уменьшить такие привычки», — рекомендует врач.

Также важным шагом является выявление триггеров, способствующих вредным привычкам. Отслеживание своих действий и эмоций в определённое время и место помогает понять, что вызывает повторение нежелательного поведения. Устранение триггеров значительно усложняет формирование привычек.

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Shutterstock / FOTODOM / matsiukpavel

Артём Гапоненко
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