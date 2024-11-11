Милонов в День холостяка посоветовал россиянам искать вторую половинку в церкви

Сегодня, 11 ноября, в Китае традиционно отмечается День холостяка, однако в России вводить такой праздник не стоит. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Life.ru он посоветовал одиноким мужчинам и женщинам знакомиться на работе или в церкви.

Праздник этот ни в коем случае у нас не празднуется и не должен отмечаться. Потому что холостяк (имеется в виду устоявшийся одинокий образ жизни. — Прим. Life.ru) — это человек безответственный. Холостяк — это человек, который живёт в неестественных условиях. Холостяк — это человек, чья фамилия умрёт вместе с ним. Ну ладно, бездетный, будем так говорить. Ну как можно отмечать праздник бездетного? Виталий Милонов Депутат Госдумы

Милонов напомнил холостякам, что современные реалии дают достаточно широкий спектр возможностей для знакомств: это и рабочие коллективы, пусть и не такие большие, как раньше, это соцсети, специальные сайты, друзья и знакомые. Однако депутат призывает россиян всё же знакомиться в церкви.

«Для нормальной девушки, юноши в церкви можно найти свою половинку. Ходишь в церковь, там кое-какая девушка или юноша, повернулись друг к другу, поженились. Вот где не стоит искать — это в баре каком-то, в кабаке, где пьяный угар», — подчеркнул парламентарий.