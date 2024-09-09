Психолог перечислил все прелести холостяцкой жизни
Психолог Кононов: Главным плюсом холостяцкой жизни является полная свобода
Россиянкам рассказали, почему некоторые мужчины не хотят прощаться с холостяцкой жизнью. Главным плюсом отсутствия постоянной девушки или жены является свобода, в том числе финансовая. Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
«Главный плюс — полная свобода, но только если мужчина живет отдельно от родителей. Возможность проводить время с тем, с кем хочется, и так, как хочется. Никому не нужно отчитываться. Финансовая свобода, отсутствие расходов на других, кроме себя. Свобода в выборе места отдыха и его продолжительности», — рассказал психолог.
Эксперт подчеркнул, что холостяк — это не всегда эгоист, живущий ради себя. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни после того, как обожглись в прошлых отношениях. Кононов уверен, что с такой психологической травмой не все способны справиться самостоятельно, без помощи специалиста.
Влиять на то, что мужчина не спешит жениться, могут и другие факторы. Например, женщина может быть слишком доступной, у него нет денег на свадьбу или мужчина боится ответственности. В самом начале отношений стоит обозначить, чего вы хотите и ждёте в будущем. Если ваши с мужчиной интересы не совпадают, то лучше расстаться, как бы он вам не нравился.