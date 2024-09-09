Психолог перечислил все прелести холостяцкой жизни

Россиянкам рассказали, почему некоторые мужчины не хотят прощаться с холостяцкой жизнью. Главным плюсом отсутствия постоянной девушки или жены является свобода, в том числе финансовая. Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

«Главный плюс — полная свобода, но только если мужчина живет отдельно от родителей. Возможность проводить время с тем, с кем хочется, и так, как хочется. Никому не нужно отчитываться. Финансовая свобода, отсутствие расходов на других, кроме себя. Свобода в выборе места отдыха и его продолжительности», — рассказал психолог.

Эксперт подчеркнул, что холостяк — это не всегда эгоист, живущий ради себя. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни после того, как обожглись в прошлых отношениях. Кононов уверен, что с такой психологической травмой не все способны справиться самостоятельно, без помощи специалиста.