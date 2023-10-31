7 истинных причин, почему мужчина не спешит на вас жениться

Встречаетесь уже несколько лет. Вам обоим хорошо за тридцать. И всё, кажется, прекрасно. Вы — чудесная любящая пара, хоть сейчас фотографируй для рекламы растворимого кофе или зубной пасты: смотритесь вместе великолепно, одинаково рассуждаете, даже в быту между вами почти нет разногласий. Так почему нет заветного предложения руки и сердца? Бывает, что парень отказывается от свадьбы, потому что женщина и так выполняет функции супруги: живёт с ним, готовит котлетки с пюрешкой и стирает вонючие носки. Но это далеко не все причины…

1. Вы слишком доступны

Если вы всем видом демонстрируете, что очень хотите его женить на себе, — возможно, именно это главная причина, почему он не желает свадьбы. Фото © Freepik / racool-studio

Многие женщины не умеют выдерживать дистанцию и создавать интригу. Им сложно не ответить сразу на сообщение, иногда не взять трубку, отменить свидание, сославшись на обстоятельства. Некоторые дамы готовы приехать к своему мужчине по первому зову среди ночи, тем самым снижая его желание преследовать и добиваться. К этому же пункту относится фанатичное желание брака, исходящее от женщины. Такие девушки очень пугают мужчин своим напором.

2. У него мало денег

Распространённая причина, почему парень не женится. В данной ситуации можете порадоваться хотя бы тому, что вам попался порядочный человек. Нехватка денег в мужском кошельке приводит к двум результатам. Либо он срочно женится на "перспективной" девушке с богатыми родителями. Либо честно признаёт свою бедность и не женится, пока не заработает свой миллион. И не пытайтесь ему рассказывать про золотое сердце и красивую душу. Мужчина знает, что к такому сердцу лучше добавить золотое кольцо, а к красивой душе — желательно — приложить красивый дом. Никто не отменял и свои хотелки. Например, он хочет сначала "закрыть гештальт" и купить авто. Вы не виноваты, что мама не купила ему в детстве машинку "вон ту... красненькую". Ждите, пока ему станет скучно со своей бибикой — и он захочет чего-то экстремального... Например, сделать вас своей женой и поиграть в дочки-матери.

3. Мужчина боится ответственности

Почему мужчина не спешит делать вам предложение? Возможно, дело в страхе перед ответственностью. Фото © Shutterstock

Для мужчины брак принципиально меняет уровень ответственности. В гражданском союзе он ниже, мужчина психологически и юридически меньше отвечает за женщину и не обязан, например, содержать её или делить в случае расставания нажитое имущество. Мужчины находят это более свободное положение комфортным, потому и делать предложение не спешат.

Кроме того, с браком финансовая нагрузка на мужчину возрастает, при этом уже супруг не начинает зарабатывать больше. Поэтому перспектива большей финансовой ответственности того не вдохновляет. Оно и понятно почему.

4. У него есть травмирующий опыт

У вашего возлюбленного нет живого примера счастливого брака. Его родители в разводе, среди друзей тоже много распавшихся пар. И он не понимает, зачем ему во всё это ввязываться.

5. Мужчина не уверен, что вы — та самая

Почему мужчина не зовёт замуж: 7 самых распространённых причин Фото © Freepik / senivpetro

Здесь проблема может быть как в каждом из вас, так и в отношениях в целом. Недосказанность, частые ссоры или, например, кардинально разные взгляды на будущее. Из‑за всего этого партнёр не видит вас в роли жены. Быть с вами ему удобно, но не настолько, чтобы делать серьёзный шаг.

6. Он радикальный интроверт

Или даже немного социопат. Он привык есть курицу один, просыпаться один, отдыхать один и жить один. Вы можете быть у него "по определению", но мужчина знает, что вы будете мешать ему есть курицу, просыпаться, отдыхать и жить одному. Если решите сложную задачу "одна + один = одно", то есть шанс, что он поделится с вами этой несчастной приготовленной птицей и отведёт в ЗАГС, но это не точно.

7. Он вас не любит

Причина, по которой мужчина не зовёт замуж, может быть очень банальной — он вас не любит. Фото © Freepik / drazenzigic