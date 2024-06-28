Психолог объяснила, чего бояться супругам во время кризисов 1, 3, 7 и 25 лет

Многие мечтают встретить любовь всей жизни, которая продлится до глубокой старости. Вот только удаётся пронести тёплые чувства сквозь годы лишь единицам, о чём свидетельствует плачевная статистика разводов. Когда в браке наступает затяжной кризис и как его успешно преодолеть, в разговоре с aif.ru объяснила психолог Анна Сухова.

Первый год

Крайне важно обращать внимание на то, как пара ведёт себя в первый год отношений. Ведь именно в это время влюблённые стараются показать себя с лучшей стороны и понравиться друг другу. Вот только подобная тактика, напротив, тормозит знакомство. Спустя время человек, постоянно прятавшийся под маской, попросту устанет играть роль и покажет все "неудобные" стороны своего характера, что определённо станет для второй половинки сюрпризом.

Столкновение с жестокой реальностью нередко приводит к постоянному выяснению отношений, а впоследствии и затяжным ссорам. Не в силах больше терпеть друг друга, влюблённые принимают единственное логичное решение — расстаться.

Три года

Выражение "любовь живёт три года" хотя бы раз в жизни слышал каждый. Появилось и приобрело огромную популярность оно неспроста. Чаще всего именно на этом этапе влюблённые жалуются на холодность со стороны второй половинки и резкий спад чувств. Неудивительно, ведь со временем люди привыкают друг к другу, а безудержная страсть сходит на нет.

Однако это не повод для расставания. При должном желании пара способна преодолеть роковой кризис трёх лет и вывести чувства на новый уровень. В первую очередь во время любого переломного момента важно осознать, что проблема есть и решить её возможно лишь общими усилиями, подчеркнула психолог.

Семь лет

Ещё сложнее приходится парам, которые находятся в браке уже более семи лет, особенно если отношения начались в достаточно раннем возрасте, так как со временем влюблённые нередко замечают, что с избранником их более ничего не объединяет, кроме общих детей и жилплощади.

В данном случае партнёров чаще всего тяготят опостылевшая рутина, которая забирает все силы, а также отсутствие общих ценностей и желания развиваться в одном направлении. Именно закостенелость и нежелание меняться ради второй половинки и приводят к болезненному разрыву впоследствии. Также спустя семь лет брака люди могут столкнуться с кризисом среднего возраста, который часто приводит к поиску новых смыслов и изменениям, в том числе и в личной жизни.

23–25 лет

Неожиданный развод после нескольких десятков лет совместной жизни закономерно вызывает удивление. Неужели за это время возлюбленные не научились разговаривать и стойко преодолевать возникающие трудности? Ведь пару объединяет множество общих воспоминаний, дети, имущество. Однако кризис 23–25 лет считается наиболее сложным, подчёркивает Сухова.

Партнёры знают друг о друге буквально всё до мельчайших деталей. Как следствие, многие пары жалуются на проблемы в интимной сфере, незаинтересованность друг в друге и возросшее недоверие. Разрыв обычно наступает после того, как повзрослевшие дети покидают родительский дом. Пара понимает, что их общая цель достигнута, а более их ничего не связывает.

Как преодолеть кризис в отношениях наименее болезненно

Супругам, которые хотят сохранить тёплые чувства и пронести их сквозь годы, следует придерживаться ряда несложных рекомендаций:

Чаще обсуждать волнующие темы и без стеснения говорить о наболевшем второй половинке.

Научиться ценить чувства партнёра и давать возлюбленному личное пространство.

Поддерживать в тяжёлых жизненных ситуациях, а также делать всё, чтобы сложный период поскорее закончился.

Прикладывать совместные усилия, если пару всё же настигла череда проблем или кризис.

Ставить перед собой новые цели и вместе идти к их достижению.

Соблюдение этих простых рекомендаций может помочь создать крепкие и долговременные отношения уже в первый год брака, а в дальнейшем — предотвратить возможные проблемы и развод.