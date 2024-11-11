В День холостяка психолог назвал главные плюсы одинокой жизни

Для молодых мужчин быть холостяком очень выгодно: он в поиске, не обременяет себя обязательствами, ответственностью. А если это холостяк обеспеченный и зрелый, то плюсы в том, что обычно в семье женщина выполняет какие-то бытовые роли, а ему это особо не нужно. Он ужинает в ресторане, на уборку к нему приходит клининг, все бытовые вопросы решаются. Плюс, как правило, это люди с негативным опытом в отношениях.