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Регион
11 ноября, 13:44

В День холостяка психолог назвал главные плюсы одинокой жизни

Психолог Кичаев: Свобода без обязательств — плюс холостяцкой жизни

Сегодня, 11 ноября, в Китае традиционно отмечается День холостяка, и, хоть в России такого праздника нет, Life.ru узнал у психолога Александра Кичаева, есть ли плюсы и минусы в одиноком образе жизни.

По словам психолога, самый большой плюс — это свобода без обязательств и ответственности. Но всё зависит от статуса и возраста холостяка.

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Для молодых мужчин быть холостяком очень выгодно: он в поиске, не обременяет себя обязательствами, ответственностью. А если это холостяк обеспеченный и зрелый, то плюсы в том, что обычно в семье женщина выполняет какие-то бытовые роли, а ему это особо не нужно. Он ужинает в ресторане, на уборку к нему приходит клининг, все бытовые вопросы решаются. Плюс, как правило, это люди с негативным опытом в отношениях.

Александр Кичаев

Психолог

Для молодых мужчин быть холостяком очень выгодно: он в поиске, не обременяет себя обязательствами, ответственностью. А если это холостяк обеспеченный и зрелый, то плюсы в том, что обычно в семье женщина выполняет какие-то бытовые роли, а ему это особо не нужно. Он ужинает в ресторане, на уборку к нему приходит клининг, все бытовые вопросы решаются. Плюс, как правило, это люди с негативным опытом в отношениях.
Для молодых мужчин быть холостяком очень выгодно: он в поиске, не обременяет себя обязательствами, ответственностью. А если это холостяк обеспеченный и зрелый, то плюсы в том, что обычно в семье женщина выполняет какие-то бытовые роли, а ему это особо не нужно. Он ужинает в ресторане, на уборку к нему приходит клининг, все бытовые вопросы решаются. Плюс, как правило, это люди с негативным опытом в отношениях.

Минусы же — в риске одиночества, особенно в преклонном возрасте.

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А ранее россиянкам рассказали, почему некоторые мужчины не хотят прощаться с холостяцкой жизнью. При этом психологи отказываются называть некоторых холостяков эгоистами, живущими ради себя. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни после того, как обожглись в прошлых отношениях.

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freepik.com

Ольга Годуненко
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