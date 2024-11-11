В День холостяка психолог назвал главные плюсы одинокой жизни
Психолог Кичаев: Свобода без обязательств — плюс холостяцкой жизни
Сегодня, 11 ноября, в Китае традиционно отмечается День холостяка, и, хоть в России такого праздника нет, Life.ru узнал у психолога Александра Кичаева, есть ли плюсы и минусы в одиноком образе жизни.
По словам психолога, самый большой плюс — это свобода без обязательств и ответственности. Но всё зависит от статуса и возраста холостяка.
Для молодых мужчин быть холостяком очень выгодно: он в поиске, не обременяет себя обязательствами, ответственностью. А если это холостяк обеспеченный и зрелый, то плюсы в том, что обычно в семье женщина выполняет какие-то бытовые роли, а ему это особо не нужно. Он ужинает в ресторане, на уборку к нему приходит клининг, все бытовые вопросы решаются. Плюс, как правило, это люди с негативным опытом в отношениях.
Минусы же — в риске одиночества, особенно в преклонном возрасте.
А ранее россиянкам рассказали, почему некоторые мужчины не хотят прощаться с холостяцкой жизнью. При этом психологи отказываются называть некоторых холостяков эгоистами, живущими ради себя. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни после того, как обожглись в прошлых отношениях.