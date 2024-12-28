Бренд-шеф рассказал, как сбалансировать новогоднее меню и избежать калорийных «бомб»

Новогодние праздники — это не только время волшебства, но и испытание для нашего организма. Традиционные блюда, такие как оливье, селёдка под шубой и другие, чаще всего заправляются жирными соусами и содержат большое количество соли. Их чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям для здоровья. Как этого избежать и «оздоровить» новогодний стол, сохранив атмосферу праздника, Life.ru рассказал бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка» Сергей Михеев.

По словам собеседника издания, в Новый год не стоит ставить себе строгих ограничений — часто такие радикальные меры приводят к срывам и лишним килограммам. Лучшим решением будет составить сбалансированное меню по БЖУ — белкам, жирам и углеводам.

Продумайте меню не только на новогоднюю ночь, но и на следующие дни. Так вы спасёте свой стол от переизбытка блюд, бюджет — от перерасхода, а гостей — от переедания. К тому же отпадёт необходимость экстренно решать, чем удивить близких в первые дни 2025 года и на Рождество Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Шеф крайне не советует садиться за праздничный стол голодным. Многие совершают ошибку, пропуская прием пищи перед новогодним торжеством, что часто приводит к перееданию. Лёгкий завтрак и обед помогут контролировать аппетит во время застолья. Важно также грамотно подойти к выбору блюд и ингредиентов для них. Например, майонез — главный источник лишних калорий в угощениях. Его можно заменить на менее жирные варианты: низкопроцентную сметану, натуральный йогурт, горчицу или оливковое масло. Для селёдки под шубой можно использовать йогурт с добавлением лимонного сока и специй.

Вместо копченых колбас и мяса на стол можно поставить запечённую грудинку, рулетики из баклажанов, курицы или индейки, овощные нарезки и зелень. В меню классические салаты стоит также разбавить и зелёные. Они не только украсят праздничный стол, но и обогатят рацион клетчаткой, которая улучшает пищеварение.

Стоит подумать и о способе приготовления основных блюд: бренд-шеф рекомендует отказаться от жарки в пользу запекания. Это позволит избежать пустых калорий в виде масла на сковороде и сохранить по максимуму вкус и полезные свойства продуктов. Например, курицу или утку можно замариновать в травах и запекать с картофелем. Рыбу же лучше готовить в фольге или рукаве — так она получится нежной и ароматной.

«Что касается алкоголя, то он также влияет на общую калорийность новогоднего стола. Чтобы её снизить, отдайте предпочтение сухому вину или шампанскому, а крепкие напитки употребляйте в умеренных количествах. Между праздничными тостами не забывайте пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, снизить нагрузку на организм и избежать неприятных последствий в первое утро 2025 года», — подчеркивает Михеев.

В качестве безалкогольных напитков лучше всего подойдут домашние морсы из замороженных ягод. При приготовлении можно контролировать их сладость и снизить количество сахара, который в избытке содержится в пакетированных соках. Ещё один интересный вариант — приготовить согревающий пунш. Смешайте яблочный свежевыжатый сок с апельсиновым, добавьте корицу и гвоздику, а затем слегка подогрейте. Такой напиток порадует гостей и придаст уюта вашему празднику, отмечает эксперт.

Что касается десертов: традиционные торты с жирными кремами — настоящая калорийная «бомба», которую лучше заменить более лёгкими вариантами. Например, приготовить чизкейк с творогом и натуральным йогуртом, желе из свежевыжатого сока или сделать ягодный мусс.