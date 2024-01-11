Россиянам в Международный день "спасибо" назвали веские причины благодарить

11 января отмечается Международный день слова "спасибо". О важности этого выражения, которое позволяет не только дать связь вербально, но и положительно повлиять на эмоциональный фон человека, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

"Когда мы произносим слова благодарности, то показываем собеседнику, что его труд и внимание важны для нас, что мы относимся к нему с добротой и уважением. Кроме этого, слово "спасибо" даёт обратную связь не только на вербальном уровне, но и воздействует на эмоциональный фон — так у человека поднимается настроение", — объяснила она в беседе с РИАМО.

Это слово помогает человеку воспринимать свой труд с более позитивной точки зрения, а свои усилия не считать обесцененными. Именно поэтому очень важно проявлять свою признательность к людям, с которыми мы взаимодействуем в повседневной жизни, — родным, коллегам или человеку, который оказал вам услугу, и неважно, выполнял он свою работу или просто был вежлив. Возможно, вам приходилось замечать, что, если вы сделали что-то для человека и не услышали за это "спасибо" даже в самом простом исполнении, настроение начинает портиться в отсутствие благодарности, а внутри появляется чувство, будто к вам относятся с пренебрежением. Благодарность является важным социальным ритуалом, который помогает избежать такой ситуации, обеспечивать межличностную коммуникацию и поддерживать гармоничность общения.

Когда человек говорит "спасибо", он демонстрирует уважение и таким образом располагает к себе собеседника, укрепляя с ним связь. Неспроста этому слову родители учат детей в раннем детстве, знакомя таким образом чадо с азами этикета и нормами поведения, обратила внимание психолог.

"Слово "спасибо" перестаёт быть просто вежливостью и учтивостью, оно становится способом выразить свои искренние чувства — от лёгких и позитивных эмоций за полученный презент до глубокого и тёплого ощущения любви к родному человеку", — подытожила Игонина.