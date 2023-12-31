"Спасибо!": В Сети рассказали трогательные истории о взаимовыручке белгородцев при ударе ВСУ

Во время чудовищной атаки ВСУ по Белгороду, при которой ранения разной тяжести получили более сотни человек, а погибли 24, в том числе четыре ребёнка, жители города помогали друг другу прятаться, закрывали своими телами от осколков, а сотрудники заведений общепита помогали спрятаться напуганным людям, приносили им воду, еду, чай и успокаивали. Истории, от которых наворачиваются слёзы, а сердце наполняется гордостью за отважных и готовых помочь ближнему соотечественников, белгородцы рассказали в социальных сетях.

Так, персонал ряда белгородских кафе укрыл у себя напуганных людей, спустил их в подвал. Сотрудники не только обеспечили людей едой и водой, но и всячески старались поддержать их эмоционально.

"Спасибо ребятам большое", — написала пользователь по имени Алёна.

Доблестно проявил себя водитель автобуса маршрута № 113. После первого прилёта он быстро сориентировался в ситуации и, вместо того чтобы ехать по пути следования, включил заднюю передачу. Благодаря этому уберёг от опасности всех своих пассажиров. Реши он продолжить движение, автобус доехал бы до остановки у ТЦ "Маяк", где от ударов ВСУ погибла молодая мама двоих детей, а её восьмимесячная дочка лишилась ноги и до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

А жительница Белгорода по имени Софья поблагодарила незнакомого ей мужчину, который бросился ей на помощь в момент прилёта на улице Парковой. Он помог ей укрыться и закрывал собой от опасности.

Сотрудники одного из спортзалов тоже проявили себя с лучшей стороны и позаботились о своих посетителях. Как только раздались звуки ударов, они оперативно вывели из бассейна гостей и отвели их укрытие, причём сами не спрятались, пока не убедились, что отвели всех в безопасность.