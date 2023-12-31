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31 декабря, 16:16

"Спасибо!": В Сети рассказали трогательные истории о взаимовыручке белгородцев при ударе ВСУ

В Сети рассказали, как белгородцы помогали друг другу в момент обстрела ВСУ

Во время чудовищной атаки ВСУ по Белгороду, при которой ранения разной тяжести получили более сотни человек, а погибли 24, в том числе четыре ребёнка, жители города помогали друг другу прятаться, закрывали своими телами от осколков, а сотрудники заведений общепита помогали спрятаться напуганным людям, приносили им воду, еду, чай и успокаивали. Истории, от которых наворачиваются слёзы, а сердце наполняется гордостью за отважных и готовых помочь ближнему соотечественников, белгородцы рассказали в социальных сетях.

Так, персонал ряда белгородских кафе укрыл у себя напуганных людей, спустил их в подвал. Сотрудники не только обеспечили людей едой и водой, но и всячески старались поддержать их эмоционально.

"Спасибо ребятам большое", написала пользователь по имени Алёна.

Последствия удара ВСУ по Белгороду помогали убирать две тысячи добровольцев
Последствия удара ВСУ по Белгороду помогали убирать две тысячи добровольцев

Доблестно проявил себя водитель автобуса маршрута № 113. После первого прилёта он быстро сориентировался в ситуации и, вместо того чтобы ехать по пути следования, включил заднюю передачу. Благодаря этому уберёг от опасности всех своих пассажиров. Реши он продолжить движение, автобус доехал бы до остановки у ТЦ "Маяк", где от ударов ВСУ погибла молодая мама двоих детей, а её восьмимесячная дочка лишилась ноги и до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

А жительница Белгорода по имени Софья поблагодарила незнакомого ей мужчину, который бросился ей на помощь в момент прилёта на улице Парковой. Он помог ей укрыться и закрывал собой от опасности.

Сотрудники одного из спортзалов тоже проявили себя с лучшей стороны и позаботились о своих посетителях. Как только раздались звуки ударов, они оперативно вывели из бассейна гостей и отвели их укрытие, причём сами не спрятались, пока не убедились, что отвели всех в безопасность.

"Выражая благодарность сотрудникам спорт клуба Worldclass, которые оперативно вывели всех клиентов из бассейна и отвели в убежище. Сами зашли последними", — написал анонимный пользователь.

Во время атаки ВСУ на Белгород погибла девушка-тренер, ехавшая домой на авто
Во время атаки ВСУ на Белгород погибла девушка-тренер, ехавшая домой на авто

Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, пострадал 131 человек, из них 24 погибли. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Юрий Лысенко
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