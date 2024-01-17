"Брали кредит на холодильник, а теперь — на развод": Психолог объяснил, почему штрафами брак не "склеить"
Эксперт Самбурский: Штрафы за расторжение брака вынудят разводиться в кредит
Введение штрафов за развод для россиян было бы крайне неэффективной мерой. Фото © Freepik
Штрафы и угрозы "отправить на СВО" за решение развестись — это спорная идея. В этом уверен клинический психолог Станислав Самбурский. Цель законодателей, с его слов, понятна — они хотят стимулировать супругов беречь свои отношения и избегать конфликтов, вот только запреты, предупреждает собеседник Лайфа, могут приводить к противоположному эффекту: усилению напряжения, недовольства, агрессии, насилия в семье.
Штраф за развод не остановит богатые пары, а в семьях с ограниченным достатком это приведёт к ещё большим проблемам. Людям, чьи отношения исчерпали себя и где примирение невозможно, лучше расстаться по обоюдному согласию и прекратить наносить вред не только друг другу, но и детям, которые страдают, видя, что их родители живут вместе, но не любят друг друга
Настаивает психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский.
Финансовый фактор, по словам Самбурского, тут точно не станет преградой — мол, "раньше люди брали кредит на холодильник, а теперь будут брать кредит на развод". А как же тогда законодатели могут добиться заветной цели по сохранению российских семей и снизить статистику по расторжениям брака? Собеседник Лайфа советует следующее:
- Предоставление супругам психологической, юридической, социальной, материальной помощи и консультаций по вопросам семейной жизни, воспитания детей и преодоления кризисов.
- Поощрение супругов к участию в различных программах, посвящённых укреплению семейных отношений.
- Создание условий для семейного отдыха, культурного обогащения, спортивной активности и духовного роста, особенно в регионах России, где наметился дефицит таких мест, но есть запрос на полезное времяпрепровождение для "семейных" граждан.
- Формирование в обществе позитивного отношения к семье и браку.
Напомним, что ранее Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект о введении новой выплаты в десять тысяч рублей молодожёнам при вступлении в брак до 35 лет. По мнению зампреда комитета Виталия Милонова, идти нужно другим путём, а именно: введением определённых санкций за разводы. За расторжение брака он предложил ввести штраф в сто тысяч рублей или обязательные работы в зоне СВО. Но не все коллеги-депутаты оказались в восторге от идеи Милонова.