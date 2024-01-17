Регион

Уведомления отключены

17 января, 13:56

"Брали кредит на холодильник, а теперь — на развод": Психолог объяснил, почему штрафами брак не "склеить"

Эксперт Самбурский: Штрафы за расторжение брака вынудят разводиться в кредит

Введение штрафов за развод для россиян было бы крайне неэффективной мерой. Фото © Freepik

Введение штрафов за развод для россиян было бы крайне неэффективной мерой. Фото © Freepik

Штрафы и угрозы "отправить на СВО" за решение развестись — это спорная идея. В этом уверен клинический психолог Станислав Самбурский. Цель законодателей, с его слов, понятна — они хотят стимулировать супругов беречь свои отношения и избегать конфликтов, вот только запреты, предупреждает собеседник Лайфа, могут приводить к противоположному эффекту: усилению напряжения, недовольства, агрессии, насилия в семье.

quote

Штраф за развод не остановит богатые пары, а в семьях с ограниченным достатком это приведёт к ещё большим проблемам. Людям, чьи отношения исчерпали себя и где примирение невозможно, лучше расстаться по обоюдному согласию и прекратить наносить вред не только друг другу, но и детям, которые страдают, видя, что их родители живут вместе, но не любят друг друга

Настаивает психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский.

Финансовый фактор, по словам Самбурского, тут точно не станет преградой — мол, "раньше люди брали кредит на холодильник, а теперь будут брать кредит на развод". А как же тогда законодатели могут добиться заветной цели по сохранению российских семей и снизить статистику по расторжениям брака? Собеседник Лайфа советует следующее:

  1. Предоставление супругам психологической, юридической, социальной, материальной помощи и консультаций по вопросам семейной жизни, воспитания детей и преодоления кризисов.
  2. Поощрение супругов к участию в различных программах, посвящённых укреплению семейных отношений.
  3. Создание условий для семейного отдыха, культурного обогащения, спортивной активности и духовного роста, особенно в регионах России, где наметился дефицит таких мест, но есть запрос на полезное времяпрепровождение для "семейных" граждан.
  4. Формирование в обществе позитивного отношения к семье и браку.
В Госдуме раскритиковали идею Милонова отправлять россиян за разводы в зону СВО
В Госдуме раскритиковали идею Милонова отправлять россиян за разводы в зону СВО

Напомним, что ранее Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект о введении новой выплаты в десять тысяч рублей молодожёнам при вступлении в брак до 35 лет. По мнению зампреда комитета Виталия Милонова, идти нужно другим путём, а именно: введением определённых санкций за разводы. За расторжение брака он предложил ввести штраф в сто тысяч рублей или обязательные работы в зоне СВО. Но не все коллеги-депутаты оказались в восторге от идеи Милонова.

Марина Калегина
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров