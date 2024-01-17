"Брали кредит на холодильник, а теперь — на развод": Психолог объяснил, почему штрафами брак не "склеить"

Штрафы и угрозы "отправить на СВО" за решение развестись — это спорная идея. В этом уверен клинический психолог Станислав Самбурский. Цель законодателей, с его слов, понятна — они хотят стимулировать супругов беречь свои отношения и избегать конфликтов, вот только запреты, предупреждает собеседник Лайфа, могут приводить к противоположному эффекту: усилению напряжения, недовольства, агрессии, насилия в семье.

Штраф за развод не остановит богатые пары, а в семьях с ограниченным достатком это приведёт к ещё большим проблемам. Людям, чьи отношения исчерпали себя и где примирение невозможно, лучше расстаться по обоюдному согласию и прекратить наносить вред не только друг другу, но и детям, которые страдают, видя, что их родители живут вместе, но не любят друг друга Настаивает психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский.

Финансовый фактор, по словам Самбурского, тут точно не станет преградой — мол, "раньше люди брали кредит на холодильник, а теперь будут брать кредит на развод". А как же тогда законодатели могут добиться заветной цели по сохранению российских семей и снизить статистику по расторжениям брака? Собеседник Лайфа советует следующее:

Предоставление супругам психологической, юридической, социальной, материальной помощи и консультаций по вопросам семейной жизни, воспитания детей и преодоления кризисов. Поощрение супругов к участию в различных программах, посвящённых укреплению семейных отношений. Создание условий для семейного отдыха, культурного обогащения, спортивной активности и духовного роста, особенно в регионах России, где наметился дефицит таких мест, но есть запрос на полезное времяпрепровождение для "семейных" граждан. Формирование в обществе позитивного отношения к семье и браку.