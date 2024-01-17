В Госдуме раскритиковали идею Милонова отправлять россиян за разводы в зону СВО

Депутат Государственной думы Нина Останина прокомментировала предложение зампредседателя Комитета ГД по защите семьи Виталия Милонова наказывать россиян за разводы штрафами и отправкой в зону СВО. Она заявила, что такая инициатива является неуместной.

"В 80 процентах случаев россияне разводятся по материальным основаниям. Не надо пугать российские семьи. То абортами пугаем, то вот ещё деньги собираем", — сообщила в беседе с Lenta.ru Останина.

По её словам, не стоит вмешиваться в личные дела супругов, которые решили развестись. Никто не имеет права наказывать людей за такие намерения. Подобных "карательных мер" не было даже в СССР, не должно быть и сейчас.