"Лошадь даёт ей эмоции": Девочку с ДЦП из Санкт-Петербурга лечат при помощи иппотерапии

Ещё Гиппократ говорил о положительном влиянии взаимодействия с лошадьми на физическое здоровье человека, что уже в наши дни доказывает вполне реальная методика — иппотерапия. Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", она широко используется для реабилитации людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с ДЦП.

Инструктор Иванова: Верховая езда служит тренажёром для детей с ДЦП. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам инструктора по лечебно-верховой езде Юлии Ивановой, всё дело в биомеханике лошади и шага человека: животное передаёт ему импульсы и паттерны для ходьбы. Для тех же детей с ДЦП это выступает своеобразным тренажёром.

Не стала исключением и Устинья, которая проходит иппотерапию практически половину своей жизни. Сейчас девочке уже пять лет, однако каждый раз на коне для неё как первый. По словам мамы ребёнка Веры, чаду это очень нравится.

"Лошадь даёт ей большие эмоции. Она радостная, пластичность уменьшается ножек, у неё физически мышцы крепче, речь лучше становится", — пояснила женщина.

Так, иппотерапия активирует у человека все группы мышц и разогревает их из-за высокой температуры тела лошади. К слову, недавно для оказания таких услуг даже утвердили ГОСТ. Причём, указывает Иванова, животное должно быть специальным: важны высота холки, ширина крупа, возраст — не менее пяти лет — и особые навыки, которым его обучают.

В среднем сеанс иппотерапии продолжается полчаса, чего достаточно, чтобы ребёнок не устал. По словам экспертов, даже если в первый раз маленький наездник не сможет оседлать лошадь, то это не страшно: даже минимальное общение с животным, ласки или кормление будут большим шагом для достижения эмоционального равновесия.