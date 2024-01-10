"Осторожные птицы": В Ленобласти появились лебеди-кликуны
На реке Вуоксе в центре Приозёрска заметили около 20 лебедей-кликунов
Лебеди-кликуны на реке Вуоксе в Приозёрске. Обложка © t.me / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть
Около двадцати лебедей-кликунов заметили на реке Вуоксе в центре Приозёрска Ленинградской области. Ожидается, что с усилением мороза их количество может увеличиться, сообщил биолог Павел Глазков.
Лебеди-кликуны появились на реке Вуоксе в центре Приозёрска. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Наступили морозы, и на реке Вуоксе в центре Приозёрска снова появились лебеди-кликуны. Сейчас здесь плавает около 20 птиц. Есть вероятность, что с усилением морозов их количество будет увеличено. В прошлом году здесь зимовала стая из более чем 50 лебедей", — заявил Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По его словам, обычно лебеди-кликуны зимуют в Западной Европе, однако птицы начали пережидать морозы и в Приозёрске. Первая пара лебедей осталась в Ленинградской области 10 лет назад. С каждым годом их количество только растёт. Биолог называет удивительным явлением тот факт, что эти "осторожные птицы" выбрали участок реки возле города.
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