Бежать прочь или жаловаться? Россиян научили, как правильно отвечать агрессорам на улице, дома и на работе Психолог Шляпников: Агрессия часто возникает из-за фрустрации и стресса 16 апреля, 06:13 Агрессия часто возникает из-за фрустрации и стресса. Обложка © Freepik.com/stockking

Агрессия — хорошо изученный феномен, исследования в этой области ведутся биологами, психологами и другими учёными более ста лет. Изначально агрессивное поведение объяснялось как инстинкт, необходимый для выживания и борьбы за существование. Однако современные исследования показывают, что человеческая агрессия устроена сложнее и не сводится исключительно к инстинктам. О причинах такого поведения и о том, как правильно отвечать на действия агрессора, рассказал Владимир Шляпников — кандидат психологических наук, завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа и автор курса "Секреты современной психологии. Как жить в мире с собой и другими" на платформе "Академика".

Для начала Шляпников назвал причины, чаще всего способствующие возникновению агрессии:

Фрустрация: чувство разочарования и беспомощности от невозможности достижения желаемой цели или удовлетворения потребности. Стресс: накопление негативных эмоций и напряжения в результате давления окружающей среды или личных проблем. Негативный опыт: травматические события, насилие в семье, жестокое обращение в детстве. Биологические факторы: генетическая предрасположенность, уровень гормонов и химические дисбалансы в организме. Алкогольное или наркотическое воздействие могут усилить агрессивные наклонности.

Народная мудрость гласит, что негативные эмоции надо просто выпустить — покричать в лесу, побоксировать. Однако это заблуждение. Такой метод не работает и может даже усугубить ситуацию. Чтобы справиться с агрессией, человеку в первую очередь важно осознать, что его поступки и эмоции причиняют вред окружающим. Затем необходимо провести работу над собой и научиться контролировать злость. Начать стоит с понимания причин агрессии, тренировки саморегуляции, дыхательных практик, работы со специалистом. Владимир Шляпников Кандидат психологических наук, автор курса "Секреты современной психологии. Как жить в мире с собой и другими" на платформе "Академика"

А вот что делать, если вы сами столкнулись с агрессией? Кандидат психологических наук рассказал о стратегии реагирования в разных случаях: на улице, в семье, на работе или учёбе.

Что делать при встрече с агрессором на улице

В этом случае лучшим вариантом действий будет игнорирование или избегание. Стоит отойти подальше от такого человека, пересесть в другой вагон или автобус. А вот попытка разрешить конфликт может обернуться большими рисками, предупреждает Шляпников. Например, незнакомец может оказаться психологически неуравновешенным или находиться под влиянием алкоголя или наркотиков. Взаимодействие с таким человеком может привести к психологическим или физическим увечьям. При необходимости обязательно стоит обратиться за помощью к окружающим людям или органам правопорядка.

Как быть при возникновении агрессии в семье

Оставить открытым конфликт в семье — менее реалистичный сценарий. Столкнувшись с агрессивным поведением со стороны родственников, следует разобраться с причинами, вызваны ли они внутренними переживаниями человека или раздражением от вас. Важно не закрывать глаза на проявление агрессивного поведения, а как можно раньше начать прорабатывать ситуацию, чтобы избежать необратимых последствий. Если же агрессор не готов решать проблему и работать над собой, стоит задуматься о собственном комфорте и дистанцироваться, а, возможно, и вовсе уйти из абьюзивных отношений.

Что делать с агрессией на работе или учёбе

Если же вы сталкиваетесь с агрессией на работе или учёбе, то следует проанализировать, что в вашем поведении может провоцировать агрессора. Например, неуверенность, позиция жертвы, неготовность за себя постоять. Эти слабые стороны для собственного комфорта следует проработать, чтобы стать уверенней и не обращать внимания на провокации. Агрессор чаще всего выбирает наиболее уязвимого человека, а игнорирование действий зачинщика приведёт к потере его же интереса. Также бывает, что человек по отношению ко многим проявляет агрессию и неадекватное поведение, что говорит о его эмоциональной нестабильности. В обоих случаях необходимо обратиться за помощью к другим — сообщить начальнику или преподавателю, рекомендует Шляпников.

Кстати, иногда неприязнь проявляется не открыто, а вуалируется под иные отрицательные проявления. Иногда такая пассивная агрессия может длиться годами. О том, как её распознать и защититься от неё, читайте на Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова