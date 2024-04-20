В Севастополе в ДТП разбился байкер-видеоблогер Михаил Касперов

Байкер и видеоблогер Михаил Касперов, более известный как Миша из Канады, погиб в аварии в Севастополе. Об этом сообщил его друг, политический обозреватель из Крыма Сергей Веселовский.

"К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился", — приводит РИА "Новости" слова обозревателя.

Веселовский рассказал, что блогер долгое время проживал в Канаде и в конце 2023 года переехал в Крым. Касперов является автором политического ютуб-канала "Миша из Канады". По словам товарища погибшего блогера, Касперов в Канаде вёл информационную войну против Запада, а вернуться в Россию ему пришлось после того, как там его "совсем прижали". На блог Касперова подписано 133 тысячи человек.

Место ДТП в Севастополе. Кадр из видео © Telegram / Полиция Севастополя

При этом полиция Севастополя ранее сообщала о смертельном ДТП в городе с участием мотоцикла и легковушки. По предварительным данным, 57-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Он скончался, а водитель и трое пассажиров машины попали в больницу с травмами.