Во время отдыха в Египте умер ульяновский блогер Виктор Щербаков

Во время отдыха в Египте скончался известный блогер из Ульяновска Виктор Щербаков. Об этом сообщает агентство "Улпресса" со ссылкой на родных и близких покойного.

Печальная новость появилась сегодня утром, её подтвердил родной брат Виктора Артём. Родные уточняют детали трагедии. Известно, что в декабре у блогера умерла мама — и он тяжело переживал утрату. 18 марта ему должно было исполниться 36 лет.

Близкий друг Щербакова Егор Ситников сообщил, что ночью с ним связался знакомый Виктора, с которым они вместе отправились отдыхать в Египет, и рассказал о том, что блогеру стало плохо. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.

"Он недавно потерял маму и утратил контроль. Предстоит транспортировка тела, подробностей пока никаких нет", — рассказал агентству Ситников.

Коллеги отзываются о Щербакове как о настоящей звезде телевещания Ульяновска времён местного MTV и канала "Первый молодёжный". Его характеризуют как неконфликтного, коммуникабельного, работоспособного, харизматичного и яркого человека.