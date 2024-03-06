Во время отдыха в Египте умер ульяновский блогер Виктор Щербаков
Последняя опубликованная Виктором Щербаковым фотография с отдыха в Египте. Обложка © VK / Виктор Щербаков
Во время отдыха в Египте скончался известный блогер из Ульяновска Виктор Щербаков. Об этом сообщает агентство "Улпресса" со ссылкой на родных и близких покойного.
Печальная новость появилась сегодня утром, её подтвердил родной брат Виктора Артём. Родные уточняют детали трагедии. Известно, что в декабре у блогера умерла мама — и он тяжело переживал утрату. 18 марта ему должно было исполниться 36 лет.
Близкий друг Щербакова Егор Ситников сообщил, что ночью с ним связался знакомый Виктора, с которым они вместе отправились отдыхать в Египет, и рассказал о том, что блогеру стало плохо. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.
"Он недавно потерял маму и утратил контроль. Предстоит транспортировка тела, подробностей пока никаких нет", — рассказал агентству Ситников.
Коллеги отзываются о Щербакове как о настоящей звезде телевещания Ульяновска времён местного MTV и канала "Первый молодёжный". Его характеризуют как неконфликтного, коммуникабельного, работоспособного, харизматичного и яркого человека.
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