"Сто лет тому вперёд": Как пай-девочка Алиса из фильма 1985 года превратилась в панка в экранизации 2024 года
Мы все знаем этих героев, но даже не задумываемся, что они просто разные воплощения одной и той же "идеи", когда-то родившейся у Кира Булычёва. Сегодня вспоминаем, как выглядели любимые герои советских школьников в разных экранизациях разных десятилетий.
18 апреля в кинотеатрах вышел фильм "Сто лет тому вперёд", снятый по мотивам фантастической повести Кира Булычёва о гостье из будущего, Алисе Селезнёвой. Это далеко не первый случай, когда эти герои оживали на больших экранах. Сегодня показываем, как за годы и даже десятилетия менялись образы любимых нами героев и похожи ли персонажи из экранизации 2024 года на задумку автора.
Алиса Селезнёва
Алиса Селезнёва: в мультике, в исполнении Натальи Мурашкевич, Кати Прижбиляк и Даши Верещагиной. Фото © Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты", режиссёр Роман Кочанов, сценарист Кир Булычёв / Kino-teatr, © Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Миллион приключений. Остров ржавого генерала", режиссёр Валентин Ховенко, сценарист Кир Булычёв / © Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / YouTube / Central Partnership
Больше всего на экранах появлялся персонаж Алисы Селезнёвой. Впервые девочку мы увидели в мультфильме "Тайна третьей планеты". Потом во всем известной "Гостье из будущего", третий раз — в фильме, который на самом деле мало кто смотрел, "Остров ржавого генерала". В нём роль юной путешественницы по галактикам исполнила Катя Прижбиляк. Самое "свежее" воплощение Алисы — от Даши Верещагиной в фильме 2024 года.
Профессор Селезнёв
Профессор Селезнёв: в мультике, в исполнении Юрия Григорьева и Константина Хабенского. Фото © Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты", режиссёр Роман Кочанов, сценарист Кир Булычёв / Kino-teatr, © Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник / Kinopoisk
Папу Алисы мы тоже видели несколько раз. В современной адаптации повести его роль взял на себя Константин Хабенский. Вряд ли можно придумать актёра, который бы подходил на роль лучше. Особенно если сравнивать с фильмом 1984 года.
Коля Герасимов
Коля Герасимов в фильме 2024-го превратился в настоящего похитителя сердец. Больше похожий на Тимоти Шаламе, чем на забавного пионера, парень отлично вписывается в общее настроение фильма. Ждём, сколько девушек в себя влюбит новая версия Коли.
Весельчак У
Весельчак У: в мультике, в исполнении Вячеслава Невинного и Александра Петрова. Фото © Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты", режиссёр Роман Кочанов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд", режиссёр Александр Андрющенко, сценаристы Андрей Золотарёв, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник / YouTube / Central Partnership
Космический пират Весельчак У тоже появлялся на экранах в нескольких своих воплощениях. И если первые пару раз сходство хоть какое-то было, то в фильме 2024 года злодей в исполнении Александра Петрова действительно стал похож на злодея... Что-то в стиле Безумного Макса. Должно быть, современному зрителю понравится.
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"Гостья из будущего", режиссёр-сценарист Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk; © "Сто лет тому вперёд", © YouTube / Central Partnership