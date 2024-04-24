В полуфинале конкурса "Это у нас семейное" во Владивостоке поучаствует 70 семей

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета 10–12 мая 2024 года пройдёт окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное", приуроченный к Году семьи. Организатором мероприятия выступает президентская платформа "Россия — страна возможностей". В событии примут участие около 70 семей из всех регионов Дальнего Востока.

В полуфинале будут состязаться семьи из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областей и Чукотского автономного округа. В общей сложности заявки на участие прислали 28 477 человек из 4853 семейных команд Дальнего Востока.

Конкурс будет идти три дня. Для семей приготовлены наборы интеллектуальных, спортивных, творческих заданий, в том числе посвящённых знанию родных регионов. Участники должны будут продемонстрировать свою эрудированность, спортивные навыки и насколько хорошо родители могут быть единой командой со своими детьми.

На мероприятии участники будут не только соревноваться в разных конкурсах, но и обучаться новому, посещая лекционные занятия, мастер-классы от партнёров, открытые дискуссии, а также спортивные игры и прочие активности. 12 мая планируется провести концерт, на котором будут объявлены фамилии триумфаторов состязания.

Финал конкурса "Это у нас семейное" состоится с 5 по 8 июля. Его победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей будут награждены сертификатами суммой на 5 миллионов рублей, которые можно будет потратить на улучшение жилищных условий. 300 семей-финалистов получат возможность отправиться в захватывающие путешествия всей семьёй.