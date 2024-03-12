"Это круто": Путин высоко оценил работу конкурса "Лидеры России"

"Наша встреча с выпускниками формата и платформы "Лидеры России" носит регулярный характер. Цель простая — прежде всего, вас поздравить с результатом, а во-вторых, послушать ваше мнение о том, что и как было, с чем вы столкнулись в ходе контактов друг с другом, в ходе бесед и занятий с теми людьми, которые приходили к вам, в различных форматах. Но должен сказать, что — это же у нас уже пятый выпуск — за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всём мире, наверное. Это круто", — сказал Путин.