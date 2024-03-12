"Это круто": Путин высоко оценил работу конкурса "Лидеры России"
Путин: "Лидеры России" — самый крупный кадровый конкурс в мире
Путин — на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Конкурс "Лидеры России" — самый крупный в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями состязания. Он отметил, что благодаря платформе реализовать себя смогли уже управленцы пяти выпусков.
"Наша встреча с выпускниками формата и платформы "Лидеры России" носит регулярный характер. Цель простая — прежде всего, вас поздравить с результатом, а во-вторых, послушать ваше мнение о том, что и как было, с чем вы столкнулись в ходе контактов друг с другом, в ходе бесед и занятий с теми людьми, которые приходили к вам, в различных форматах. Но должен сказать, что — это же у нас уже пятый выпуск — за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всём мире, наверное. Это круто", — сказал Путин.
По его словам, очень важно, чтобы в судьях конкурса сидели люди, которые многого добились сами, потому что они объективные "оценщики". Ещё один момент, на котором российский глава акцентировал внимание, — работа на территориях. Он отметил, что важно пробовать свои силы в решении задач регионального масштаба, так как это очень необходимый элемент подготовки конкурсного отбора и определения собственных возможностей.
А ранее Life.ru сообщал, что победителями юбилейного сезона "Лидеров России" стали 102 управленца из 31 региона РФ, а также Бельгии и Сербии. Заявки подали 160 тысяч человек, а конкурс был 500 человек на место. Первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета "Лидеров России" Сергей Кириенко, поздравляя участников, отметил, что победа накладывает серьёзную ответственность.