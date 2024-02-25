Победителями юбилейного сезона "Лидеров России" стали 102 управленца

Наблюдательный совет подвёл итоги испытаний суперфинала пятого, юбилейного конкурса "Лидеры России" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Победителями стали 102 управленца из 31 региона РФ, а также Бельгии и Сербии. Церемония награждения состоялась в воскресенье, 25 февраля, в МХАТ им. М. Горького.

Сергей Кириенко и Михаил Швыдкой поздравили победителей конкурса "Лидеры России". Видео © Life.ru

Первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета "Лидеров России" Сергей Кириенко, поздравляя участников, отметил, что победа накладывает серьёзную ответственность. По его словам, заявки подали 160 тысяч человек, а конкурс был 500 человек на место.

"Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью "Лидеров России", где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей пять губернаторов российских регионов, десять мэров городов, шесть первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой", — указал Кириенко.

Как уточнил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, среди победителей 83 мужчины и 19 женщин. При этом больше всего управленцев в возрасте 36–40 лет. Лидером по числу победителей стал Центральный федеральный округ — 47 человек. Работают участники в самых разных сферах, при этом больше всего в IT, промышленности, а также финансовой и атомной энергетике.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД РФ и член наблюдательного совета Михаил Швыдкой отметил объективность отбора.

"Наблюдательному совету пришлось сделать трудный выбор, но он был честным. Вас 102 человека, и вы лучшие. Вы доказали на оценочных испытаниях гибкость своего ума, крепость психики, показали, что умеете рисковать. Вы и есть будущее России, поэтому должны понимать, сколько вы сил приложите, таланта, знаний, умений отдадите — такой и будет страна", — сказал он.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками — ведущими управленцами России. А победителям будут доступны карьерные консультации и сопровождение.