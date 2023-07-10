Пять победителей "Лидеров России" стали ректорами крупнейших вузов страны

За последний год крупные российские вузы возглавили пять профессионалов — все новые ректоры являются участниками конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Финалист трека "Наука" Вадим Захаров утверждён ректором нового вуза УУНиТ (Уфимский университет науки и технологий, который образовался на базе БашГУ и УГАТУ). В нём учатся 48 тысяч студентов, а филиалы университета открыты в шести городах республики.

"Конкурс "Лидеры России" — это зеркало, в которое стоит периодически заглядывать, чтобы увидеть оценку своей деятельности, в том числе способности решать сложные задачи в условиях нехватки времени. Поработав в формате "Лидеров России", я стал браться за задачи, достаточно сложные для реализации. И это приносит пользу", — сказал Захаров.

Также главой крупнейшего вуза Дальнего Востока ТОГУ в июне был назначен финалист "Лидеров России" Юрий Марфин, который занимал должность и.о. ректора института с октября 2022 года. Ректором Южно-Уральского медвуза (ЮУГМУ) в прошлом году был выбран доктор медицинских наук Александр Мирошниченко.

Сахалинский госуниверситет (СахГУ) в 2023 году возглавил доктор физико-математических наук Александр Самардак. А на должность ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) в июне был назначен кандидат технических наук Юрий Зазуля.