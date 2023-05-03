Более 100 тысяч управленцев подали заявки на участие в V сезоне "Лидеров России"
С начала регистрации на V сезон конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — заявки на участие подали свыше 100 тысяч управленцев со всей страны. В том числе заявителями стали и представители 79 других государств.
О международном конкурсе "Лидеры России". Видео © Предоставлено Лайфу
"На текущий момент мы получили уже более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе "Лидеры России". <...> Наша задача не просто выбрать победителей, а мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию и достижению новых целей", — сказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Большинство заявителей (67%) пока составляют мужчины, 33% заявок поступило от женской аудитории. Согласно инфографике, 11% заявок подали люди в возрасте до 30 лет, 29% — участники от 36 до 40 лет. Больше всего желающих принять участие в конкурсе проживают в Центральном федеральном округе.
В тройку самых популярных профобластей вошли сферы промышленности (11%), образования (9%) и ИТ (7%). А самыми активными стали жители Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.
О том, какими будут оценочные мероприятия конкурса "Лидеры России", расскажет в прямом эфире 4 мая председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. Трансляция стартует в 12:00 (мск).
Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению президента РФ и является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей страны. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а ещё карьерные консультации и сопровождение. 4 апреля "Россия — страна возможностей" открыла регистрацию на участие в V — юбилейном — сезоне конкурса "Лидеры России". Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.
T.me / russianleaders