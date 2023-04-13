Девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения. ДНР" получили назначения

Девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" получили новые назначения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов конкурса.

Так, ранее работавший в сфере ЖКХ Максим Вельма получил должность замглавы администрации города Дебальцево, а Елена Карнаух из пресс-службы аппарата Правительства ДНР стала помощником первого зампреда правительства республики Рустама Мингазова. Новый ответственный пост теперь и у главного инженера шахты Сергея Макарова — он возглавил отдел реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности Министерства угля и энергетики ДНР. Станислав Пидгорецкий, который ранее работал диспетчером в ГУП ДНР "Государственная магистральная сетевая компания", стал главой департамента электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР. А Алексей Якель — доцент кафедры журналистики Донецкого национального университета — стал главой одного из отделов в Министерстве образования и науки ДНР.

Ряд вышедших в финал конкурса чиновников получили повышение, среди них Владислав Гуляев, Михаил Педченко и Роман Пилецкий.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил высокий профессиональный уровень финалистов конкурса "Лидеры возрождения" и их готовность быстро включиться в работу по восстановлению региона.