Девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения. ДНР" получили назначения
Девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" получили новые назначения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов конкурса.
Так, ранее работавший в сфере ЖКХ Максим Вельма получил должность замглавы администрации города Дебальцево, а Елена Карнаух из пресс-службы аппарата Правительства ДНР стала помощником первого зампреда правительства республики Рустама Мингазова. Новый ответственный пост теперь и у главного инженера шахты Сергея Макарова — он возглавил отдел реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности Министерства угля и энергетики ДНР. Станислав Пидгорецкий, который ранее работал диспетчером в ГУП ДНР "Государственная магистральная сетевая компания", стал главой департамента электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР. А Алексей Якель — доцент кафедры журналистики Донецкого национального университета — стал главой одного из отделов в Министерстве образования и науки ДНР.
Ряд вышедших в финал конкурса чиновников получили повышение, среди них Владислав Гуляев, Михаил Педченко и Роман Пилецкий.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил высокий профессиональный уровень финалистов конкурса "Лидеры возрождения" и их готовность быстро включиться в работу по восстановлению региона.
"Конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", как и ожидалось, стал значимым источником отличных специалистов, которые так нужны сегодня республике. Я был на всех полуфиналах и могу с уверенностью сказать, что это заряженные, решительные люди, обладающие большим управленческим потенциалом и желанием возрождать Донбасс", — прокомментировал он.
Напомним, что 4 апреля президентская платформа "Россия — страна возможностей" сообщила об открытии регистрации на участие в V, юбилейном сезоне конкурса управленцев "Лидеры России". Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.