В Ростове-на-Дону назвали победителей полуфиналов проекта "Это у нас семейное" 22 апреля, 10:06 В Ростове-на-Дону завершились окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное". Обложка © Президентская платформа "Россия — страна возможностей"

В Ростове-на-Дону завершились полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" для жителей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для новых регионов. Победу одержали 40 семейных команд, которые летом поедут в Москву, чтобы побороться за главный приз конкурса с участниками из других округов. Об этом рассказал организатор, президентская платформа "Россия — страна возможностей".

"Победителями окружных полуфиналов конкурса "Это у нас семейное" стали 25 команд из Южного федерального округа, 7 семей из Северо-Кавказского федерального округа и 8 — из новых регионов России", — отметила заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

В полуфинале приняли участие более тысячи человек, самому юному конкурсанту было пять лет, а самому взрослому — 86. Победители определились по итогам творческих, интеллектуальных и спортивных заданий. Хотя новые регионы были представлены в меньшинстве, но зато достойно проявили себя в ходе состязаний. Так, финалистами стали четыре семьи из ЛНР, три — из ДНР и одна из Запорожской области.

Платформа "Добро.рф" организовала свою специальную номинацию "Добро — это у нас семейное", в рамках которой участники выполняли конкурсные задания по треку "Добро и благодарность", по итогам победителем стала только одна семья. В рамках полуфиналов интересный квест провёл и проект "Другое дело". За каждое выполненное задание участникам начислялись баллы, которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки, экскурсии и путешествия, стажировки и обучение у специалистов.

Самая большая электронная библиотека ООО "Литрес" вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на один месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил собственные сувениры и промокоды. Сейчас окружные полуфиналы завершаются и в других регионах России.

Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности — 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Напомним, в самом народном проекте "Это у нас семейное" участвуют 587 250 человек из 102 735 семейных команд, которые представляют все 89 регионов России. Кроме этого, участниками являются их родственники из 81 страны мира.

Авторы Татьяна Миссуми