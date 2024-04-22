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В Ростове-на-Дону назвали победителей полуфиналов проекта "Это у нас семейное"

22 апреля, 10:06
В Ростове-на-Дону завершились окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное". Обложка © Президентская платформа "Россия — страна возможностей"

В Ростове-на-Дону завершились окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное". Обложка © Президентская платформа "Россия — страна возможностей"

В Ростове-на-Дону завершились полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" для жителей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для новых регионов. Победу одержали 40 семейных команд, которые летом поедут в Москву, чтобы побороться за главный приз конкурса с участниками из других округов. Об этом рассказал организатор, президентская платформа "Россия — страна возможностей".

"Победителями окружных полуфиналов конкурса "Это у нас семейное" стали 25 команд из Южного федерального округа, 7 семей из Северо-Кавказского федерального округа и 8 — из новых регионов России", — отметила заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

В полуфинале приняли участие более тысячи человек, самому юному конкурсанту было пять лет, а самому взрослому — 86. Победители определились по итогам творческих, интеллектуальных и спортивных заданий. Хотя новые регионы были представлены в меньшинстве, но зато достойно проявили себя в ходе состязаний. Так, финалистами стали четыре семьи из ЛНР, три — из ДНР и одна из Запорожской области.

Платформа "Добро.рф" организовала свою специальную номинацию "Добро — это у нас семейное", в рамках которой участники выполняли конкурсные задания по треку "Добро и благодарность", по итогам победителем стала только одна семья. В рамках полуфиналов интересный квест провёл и проект "Другое дело". За каждое выполненное задание участникам начислялись баллы, которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки, экскурсии и путешествия, стажировки и обучение у специалистов.

Самая большая электронная библиотека ООО "Литрес" вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на один месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил собственные сувениры и промокоды. Сейчас окружные полуфиналы завершаются и в других регионах России.

Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности — 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

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Напомним, в самом народном проекте "Это у нас семейное" участвуют 587 250 человек из 102 735 семейных команд, которые представляют все 89 регионов России. Кроме этого, участниками являются их родственники из 81 страны мира.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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