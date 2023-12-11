Камеры сняли, как смелый мальчик бросился в неравный бой с отцом, ударившим его маму

В одном из лицеев Калининграда отважный мальчик бросился на отца, встав на защиту своей мамы, которую мужчина ударил в грудь ногой с разворота. Третьеклассник был весь в слезах, но не бросал попыток дать "отцу года" кулаком по физиономии. Фото семейной драмы опубликовал SHOT.

Мальчик бросается на ударившего его маму отца с кулаками. Видео © t.me / SHOT

Конфликт случился в калининградском лицее № 35, находящемся на улице Буткова. Ссора вспыхнула между уже несколько месяцев находящимися в бракоразводном процессе Екатериной и её экс-супругом Глебом Антоновским. Недавно мужчина уехал жить в Калининград и забрал сына с собой, а мама мальчика осталась жить в Иркутске.

Со слов Екатерины, она сильно тосковала по сыну и, приехав в Калининград, отправилась сразу в лицей к мальчику, чтобы его навестить. В этот момент парнишку как раз забирал отец, который очень агрессивно отреагировал на появление мамы мальчика и встретил её ударами в грудь и голову. Шокированный паренёк, которому, к слову, противопоказан стресс из-за порока сердца, попытался защитить мать и сам нанёс несколько ударов отцу. После случившегося Екатерина подала заявление в полицию.

Позже стали известны некоторые детали ситуации. В частности, то, что Глеб и раньше практиковал побои в отношении своей жены. Кроме того, выяснилось, что он хочет забрать у Екатерины и трёхлетнюю дочку, которая пока что живёт в Иркутске с мамой, а ещё он большой любитель погулять, вооружившись пистолетом.

Как узнал SHOT, у 41-летнего Антоновского в прошлом уже появлялись проблемы с законом, когда он нарушил сроки перерегистрации травматического пистолета и правила ношения оружия, после чего травмат был изъят сотрудниками полиции. А несколько месяцев назад мужчина открыл агентство по продаже недвижимости и оформил необходимое для него ИП. Вот только, со слов Екатерины, агентство фиктивное и открыто для суда. А до этого мужчина выдавал займы под залог авто в Иркутской области, после чего переехал в Калининград, прихватив с собой сына. Кроме того, он задолжал налоговой 40 тысяч рублей.