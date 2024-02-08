Именинник вместо свечей на торте поджёг квартиру, авто и устроил голый забег по Иркутску
В Иркутске задержали голого именинника, который поджёг квартиру и машину
Стражи правопорядка Иркутской области недавно задержали жителя регионального центра, который голышом бегал по улице и поджигал всё подряд. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, мужчина так отпраздновал своё 34-летие.
В Иркутске голый мужчина бегал по улицам и поджигал всё подряд. Видео © t.me / Babr Mash
По данным канала, злоумышленник употребил в свой день рождения запрещённые вещества, после чего решил поджечь свою квартиру в микрорайоне Берёзовый Иркутского района. В результате прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из горящего дома 19 человек, 22 вышли сами. Пострадавших не было.
Впоследствии именинник также поджёг иномарку Toyota Prius, стоящую на улице Карла Либкнехта, после чего полностью разделся и убежал. Сообщается, что он также посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели, однако его оттуда спугнули. Обнаружить его удалось в магазине "Хлеб-соль", где его и скрутили. Внятно пояснить что-то о произошедшем он не смог, так как находился в невменяемом состоянии, из-за чего его передали медикам.
Ранее Life.ru писал, что в Приморском крае мужчина попытался избавить двор от мусора, но случайно поджёг две чужие легковушки. Происшествие случилось в начале февраля на улице Постышева во Владивостоке.
t.me / Babr Mash