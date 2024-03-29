Сочинский "Ромео" пытался сжечь заживо "Джульетту" с семьёй, но нарвался на военного пенсионера
SHOT: Два молодых человека пытались поджечь частный дом в Сочи, их поймал сосед
В Сочи два молодых человека едва не сожгли дом с семьёй. Обложка © Freepik
В Сочи военный пенсионер в одиночку задержал двоих несовершеннолетних преступников, которые попытались сжечь заживо семью из трёх человек в собственном доме. О случившемся пишет SHOT.
20-летний четверокурсник Сочинского колледжа управления начал встречаться с 18-летней девушкой. Но та с ним рассталась из-за запрета родителей. Тогда юноша и его приятель взяли канистру с горючим и пришли к дому семьи на улице Голубые Дали. 50-летний сосед-самбист увидел крадущихся молодых людей, после чего сумел задержать их, предотвратив поджог.
Сейчас делом занялась полиция, злоумышленников задержали. На них возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Им грозит 15 лет колонии.
Ранее сообщалось, что 21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. Школьница госпитализирована, а сам преступник задержан. Он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему светит новое уголовное дело.