Сочинский "Ромео" пытался сжечь заживо "Джульетту" с семьёй, но нарвался на военного пенсионера SHOT: Два молодых человека пытались поджечь частный дом в Сочи, их поймал сосед 29 марта, 09:27 В Сочи два молодых человека едва не сожгли дом с семьёй. Обложка © Freepik

В Сочи военный пенсионер в одиночку задержал двоих несовершеннолетних преступников, которые попытались сжечь заживо семью из трёх человек в собственном доме. О случившемся пишет SHOT.

20-летний четверокурсник Сочинского колледжа управления начал встречаться с 18-летней девушкой. Но та с ним рассталась из-за запрета родителей. Тогда юноша и его приятель взяли канистру с горючим и пришли к дому семьи на улице Голубые Дали. 50-летний сосед-самбист увидел крадущихся молодых людей, после чего сумел задержать их, предотвратив поджог.

Сейчас делом занялась полиция, злоумышленников задержали. На них возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Им грозит 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что 21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. Школьница госпитализирована, а сам преступник задержан. Он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему светит новое уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми