В Москве задержали гаишника, который за взятку "помог" скрыться убийце байкера
SHOT: В Москве задержан инспектор ГИБДД, который "помог" скрыться убийце байкера
Инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве задержали 31-летнего инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться Шахину Аббасову после убийства московского байкера из-за спора о парковке. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Бовтунов за взятку пропустил машину с убийцей, который в тот момент скрывался из Москвы. Это произошло на территории Юго-Восточного административного округа столицы. Размер полученной задержанным взятки не уточняется.
SHOT узнал, что сегодня инспектор позвонил отцу, сказав, что "накосячил и попал под следствие", после чего больше не выходил на связь.
Дмитрий Бовтунов работает в органах около восьми лет. В ГИБДД перешёл три года назад. Сам он родом из Брянска, но давно живёт и работает в Москве.
Напомним, что 17 апреля в столице 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области. Ранее уже арестовали Шахина Аббасова, который непосредственно нанёс смертельное ножевое ранение, а также его друга Нахида Гусейнова, дядю Бахтияра Аббасова и отца Низами Аббасова. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Таким образом, всех шестерых фигурантов уголовного дела суд отправил в СИЗО минимум на два месяца.