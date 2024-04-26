В Москве задержали гаишника, который за взятку "помог" скрыться убийце байкера

В Москве задержали 31-летнего инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться Шахину Аббасову после убийства московского байкера из-за спора о парковке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Бовтунов за взятку пропустил машину с убийцей, который в тот момент скрывался из Москвы. Это произошло на территории Юго-Восточного административного округа столицы. Размер полученной задержанным взятки не уточняется.

SHOT узнал, что сегодня инспектор позвонил отцу, сказав, что "накосячил и попал под следствие", после чего больше не выходил на связь.